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أخبار العالم

الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا يسقط في صعدة.. والتحالف: لن نسكت

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:03 م
صاروخ بالستي أطلقه
صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون
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شيماء مصطفى
أعلنت قيادة التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من عمران سقط في صعدة.

ووفقًا لـ"العربية"، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن سقوط الصواريخ الباليستية الحوثية عشوائيا يهدد المدنيين.

وشدد التحالف على استمراره في الإجراءات الرادعة لتدمير القدرات النوعية للحوثيين.

ولا تزال تواصل ميليشيات الحوثيين تهديداتها لأمن السعودية والمدنيين بالمملكة واليمن وذلك بإطلاق الطائرات المفخخة والصواريخ، والذي نددت به الدول العربية.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في وقت سابق، استنكاره إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية الطائرات، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
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