الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا يسقط في صعدة.. والتحالف: لن نسكت

أعلنت قيادة التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من عمران سقط في صعدة.





ووفقًا لـ"العربية"، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن سقوط الصواريخ الباليستية الحوثية عشوائيا يهدد المدنيين.





وشدد التحالف على استمراره في الإجراءات الرادعة لتدمير القدرات النوعية للحوثيين.



