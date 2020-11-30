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محافظات

جراحة نادرة لإصلاح عيب خلقي لطفلة 4 سنوات بـ «مستشفى طنطا التعليمي»

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:45 م
عملية جراحية
عملية جراحية
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أحمد علي
‏نجح فريق طبي ￼من جراحي التجميل والإصلاح بكلية الطب بجامعة طنطا فى إجراء ‏جراحة نادرة لإصلاح عيب خلقي بجبهة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن العملية أجريت داخل المستشفى التعليمى العالمى بالجامعة، وذلك في إطار العمليات الجراحية الكبرى والنادرة التي تجريها المستشفيات الجامعية لتخفيف المعاناة عن أهالي الدلتا.

وأشار الدكتور محمود سليم،  مدير المستشفى التعليمى العالمى، أنه بمناظرة حالة الطفلة بالمستشفى، تبين أنها تعانى من عيب خلقي في الجبهة، وخضعت لجراحة نادرة استغرقت 6 ساعات، حيث تم إصلاح التباعد بين العينين والأنف، موجهًا الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي وطاقم التخدير وكذلك طاقم التمريض المشارك في العملية.

وأكد مدير المستشفى التعليمى العالمى، جاهزية المستشفى لإجراء مثل هذه الجراحات النادرة بما تمتلكه من إمكانيات بشرية ، فضلًا عن امتلاكها أحدث الأجهزة الطبية التي تماثل نظيرتها في كبرى المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المتخصصة.

وأوضح الدكتور أحمد سويلم، مدير العمليات بمستشفى طنطا التعليمى، أن الحالة الصحية العامة للطفلة مستقرة وغادرت المستشفى بعد الاطمئنان عليها بشكل دقيق، مشيرًا إلي أن الفريق الطبي من طاقم جراحة التجميل ضم الدكتور طارق البتانوني، والدكتور طارق شكر ، والدكتور ابراهيم مصطفي، ومن طاقم التخدير الدكتوره مرام المازنى، بمعاونة كل من أشجان محمد علي وشيرين خالد من طاقم التمريض.

بينما أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أن مستشفيات الجامعة مستمرة فى تقديم الخدمات الطبية فائقة الجودة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا في إقليم الدلتا.

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وأثنى الدكتور عماد عتمان، على جهود الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية من الأطقم الطبية والتمريضية والأجهزة المعاونة، مؤكدًا مواصلة مستشفيات الجامعة لأداء رسالتها فى خدمة المجتمع.

فى هذا السياق، كشف مدير المستشفى التعليمى العالمى الدكتور محمود سليم عن نتائج الجهد المبذول بالمستشفي بالأرقام، مؤكدًا أنها استقبلت خلال الفترة من يناير 2020 حتى 30 يونيو 2020 عدد 104 ألف و 806 مريضًا للكشف والعلاج، حيث بلغ عدد المرضي المترددين علي العيادات الخارجية 15 ألف و 358، بينما بلغ عدد حالات الكشف الطبي وتقديم العلاج بالوحدات المتخصصة 15 ألف و 366، وتم إدخال 1202 مريضًا إلى العنايات وقدمت الرعاية اللازمة لهم 

 في حين بلغ اجمالي العمليات 1197، كما استقبلت الحضانات 174 حالة ، وأجريت الأشعة لعدد 16 ألف و 687 مريضًا، وتم إجراء 829 حالة مناظير باطنة وصدر، في حين قدمت معامل المستشفي خدماتها لـ 15 ألف و 29 مريضًا، وقدم بنك الدم الخدمة لـ 5 آلاف و 210 مريضًا، في حين بلغ إجمالي حالات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية 499 حالة.
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