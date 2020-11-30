ماذا يحدث للجسم عند الجري في الشتاء؟.. مجلة العلوم الرياضية والصحية تكشف أبرز فوائده

مع دخول فصل الشتاء وإذا كنت تميل إلى ممارسة التمارين الرياضية تحسبًا للثلج أو الجليد أو البرد أو المطر فأنت لست وحدك، فإن العديد من الأبحاث من مجلة العلوم الرياضية والصحية تشيرا إلى أن الكثير من الأشخاص يستخدمون الطقس الشتوي كذريعة للتخلي عن ممارسة الرياضة.





ويمكن أن تكون التمارين في الهواء الطلق ، بما في ذلك الجري بالخارج في الشتاء فهي مفيدة لك حيث أنها توفر فرصًا لزيادة تعرضك لفيتامين د.





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ويمكن أن يساعدك أيضًا في الحصول على بعض النشاط البدني، قد تكون هناك بعض المخاطر المرتبطة بالجري في الطقس البارد ، إلا أن هناك بالتأكيد بعض الفوائد أيضًا، منها:

-يزيد من نشاطك الهوائي

من الفوائد الرئيسية للجري في الطقس البارد أنك تمارس بعض التمارين الهوائية.

يحتاج البالغون إلى 150 دقيقة في المتوسط لممارسة النشاط الهوائي المعتدل أو 75 دقيقة من التمارين الأكثر قوة كل أسبوع ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يساعدك الجري السريع في الخارج على تحقيق هذه الأهداف بسهولة.

-يزيد من سرعة التمثيل الغذائي الخاص بك

قد تعمل درجات الحرارة الباردة نفسها على زيادة معدل التمثيل الغذائي لديك وتساعد في تغيير تكوين جسمك.

-يحرق السعرات الحرارية

وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن الرجال الذين تعرضوا لدرجات حرارة أكثر برودة طوال الليل لمدة شهر عانوا من زيادة كبيرة في الدهون البنية والتي تحرق السعرات الحرارية بدلًا من تخزينها كما تفعل الدهون البيضاء.

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك أو الحفاظ على الوزن الذي فقدته بالفعل فقد تكون هذه فائدة تحفزك على الاستمرار في الخروج من المنزل.





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قدم موقع healthline، بعض النصائح التي تساعدك للجري في الطقس البارد، أهما ...

-تحقق من توقعات الطقس واكتشف مدى برودة الجو حقًا ، وكذلك ما إذا كان من المحتمل هطول أمطار أو ثلوج ، مما قد يؤثر على حالة الأمان لمسار الجري.

-أختار الملابس المناسة فيمكنك ارتداء عدة طبقات من الملابس و يمكنك التخلص تدريجيًا منها عند الإحماء والبدء في التعرق، ثم يمكنك إعادة ارتدائها عندما تحتاج إليها حتى لا تشعر بالبرد.

-ابدأ ببطء إذا لم تكن تجري كثيرًا ، قاوم إغراء الانطلاق في سباق سريع على الفور اقض بعض الوقت في بناء قدرتك على التحمل تدريجيًا.

-حافظ على رطوبتك قد لا تتذكر شرب السوائل كثيرًا كما تفعل في أشهر الصيف الحارة ، لكن جسمك لا يزال بحاجة إلى الماء، خذ الماء معك للشرب على طول الطريق.

- امنح جسمك بعض الوقت للتكيف على الجري.

-انتبه للطقس راقب الرياح ودرجة الحرارة في حال احتجت إلى قطع تمرين قصير.

-توقف إذا حدث خطأ ما إذا بدأ صدرك يؤلمك ، أو تشعر بالدوار ، أو تشعر بالقلق من أنك ربما تكون قد شدت عضلة في ساقك ، فلا تستمر في الدفع للأمام توجه إلى الداخل واتصل بالطبيب إذا كنت قلقًا.