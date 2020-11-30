عقب إصابته بـ كورونا.. محافظ المنوفية يباشر عمله من استراحته بشبين الكوم .. زيادة أعداد المصابين بالديوان العام.. وعزل منزلي وتطبيق بروتوكول العلاج من مديرية الصحة

- إصابة 5 من العاملين بديوان محافظة المنوفية بـ كورونا

- ايجابية عينة محافظ المنوفية بفيروس كورونا

-محافظ المنوفية يباشر عمله من استراحته ويخضع للعزل المنزلي

-منح أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل من العاملين إجازة أسبوعين





شهدت محافظة المنوفية خلال الأيام الماضية إصابة 5 من العاملين بديوان عام المحافظة بفيروس كورونا وهم مدير العلاقات العامه بالمحافظة ومدير مكتب المحافظ و3 من العاملين بمكتب المحافظ.





ساد الارتباك داخل ديوان عام المحافظة حيث تم إجراء مسحه الي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ الإقليم لبيان إصابته بفيروس كورونا ام لا.





تم أخذ المسحه وساعات من الانتظار حتي تم إعلان النتيجه بايجايبه عينه المحافظ وإصابته بالفيروس.





بدأت إجراءات الصحه لعزل المصابين من العاملين بديوان المحافظة حيث تم عمل عزل منزلي مع تطبيق بروتوكول الصحه في العلاج.





فيما تم عزل المحافظ في استراحته بمدينه شبين الكوم مع تطبيق إجراءات العزل المنزلي وبروتوكول العلاج من وزارة الصحه مع متابعه يوميه من مديرية الصحه.





فيما أكد محافظ المنوفية أنه يباشر عمله من الاستراحه مع تطبيق إجراءات العزل المنزلي، موضحا أن حالته الصحيه مستقرة وجيدة.





وكان اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ الإقليم قد أصدر العديد من القرارات قبل إصابته بفيروس كورونا للحد من انتشارها مع بدء الموجه الثانيه.





وقرر تخفيض العمالة الحكومية 25% داخل الجهات الحكومية عقب استبعاد الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنه بسبب كورونا واستثناء التعليم والصحة .





يأتي ذلك بالتناوب مع العاملين بالمصالح الحكومية بما يتناسب مع سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين علي أن تكون الإجازة مدفوعه الاجر ولا تحسب من الإجازات القانونيه.





أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن قرار منح إجازة 15 يوما للموظفين بشأن تداعيات فيروس كورونا لا يشمل العاملين بقطاعي الصحة والتربية والتعليم، وذلك للأهمية القصوى لهاذين القطاعين في تلك الفترة.





وقال المحافظ في بيان، الاثنين، إن القرار يسري علي أصحاب الامراض المزمنة والحوامل شرط تقديم مستند وتقارير طبية من هيئة التأمين الصحي يثبت ذلك كشرط للقيام بالإجازة، حيث يأتي هذا ضمن حزمة قرارات اتخذها محافظ المنوفية استعدادا للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم



وشدد محافظ المنوفية علي منع عقد كافة الاجتماعات واللقاءات أو الندوات والتي من شأنها تجمع واختلاط العاملين، علي أن يُكتفي بعقد تلك الاجتماعات أو غيرها من اللقاءات من خلال الوسائل الإلكترونية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للحد من انتشار العدوي، كما أصدر تعليماته لكافة العاملين بالمصالح الحكومية وجميع السائقين والركاب بمواقف الأجرة بنطاق المحافظة بضرورة الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء وإرتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين المواطنين منعا للإصابة بالفيروس، مؤكدًا تنفيذ تلك التعليمات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

كما شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المصالح المعنية بنطاق المحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لتفعيل تلك القرارات علي أرض الواقع بكل دقة وحسم.







كما ناشد محافظ المنوفية بضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم وتوفير بيئة صحية آمنة





يذكر ان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرر منح أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل من العاملين بالجهات الحكومية بنطاق المحافظة أجازة لمدة أسبوعين على أن يتم تقديم كافة المستندات التي تثبت ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة العاملين.







كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان مفصل عن أعداد المصابين بجميع مراكز ومدن المحافظة ، فضلا عن التشديد بالتواصل الدائم مع التموين الطبي وهيئة الشراء الموحد لتوفير المستلزمات الطبية وعدم حدوث عجز بها والتأكد من جاهزية المستشفيات لإستقبال مرضى كورونا.





وكان آخر لقاءات إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استقبال الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الجمعه الماضيه لافتتاح سينما ومسرح مدينة السادات بتكلفة بلغت (45) مليون جنيه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد ووفق أحدث النظم الحديثة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والمهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وقام محافظ المنوفية ووزيرة الثقافة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للسينما والمسرح وتم تفقد المبنى والمقام على مساحة إجمالية بلغت 6078م2 والمكون من طابقين الأول به قاعة العرض ومساحتها 800م2 تقريبًا وتضم 424 مقعدا وخشبة مسرح مساحتها 200 متر لاستيعاب العروض المسرحية، ويشمل الطابق الثاني غرفة إسقاط الإضاءة والصوت والعرض السنيمائي ومكاتب إدارية وتم تجهيز المبنى بأحداث المعدات والأجهزة الفنية الحديثة والمطورة ، فضلًا عن وجود حدائق ومساحات خضراء كمتنفس حضارى لخدمة الزائرين على مساحة 4271م2، هذا وقد تم إمداد المبنى وتجهيزه بمنظومة الحماية المدنية وتضم أحدث أكواد الحريق ولوحات الإنذار وشبكة مكافحة الحريق والأعمال الكهربائية لضمان الارتقاء بمنظومة وجودة العمل.

ومن جانبها أشارت وزيرة الثقافة إلى أن افتتاح مسرح وسينما السادات بالمنوفية يأتي في إطار خطة اهتمام الوزارة بتطوير وإحلال ورفع كفاءة مسارح الدولة وفق خطط زمنية محددة لتطوير المحتوى الثقافي وذلك من منطلق الحرص على إثراء الحركة الفنية المسرحية وإيمانًا بأهمية ودور المسرح في رفع الوعى القومي للمواطنين.





كما أوضحت الوزيرة إلى أن مسرح مدينة السادات يعد إضافة قوية لمنظومة العمل الإبداعي وتجسيدًا لاستراتيجية البنية الثقافية لنشر التنوير بالمجتمع، مؤكدة بأن الوزارة تسعى جاهدة لخلق مسرح قادر على بناء الشخصية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية وتحقيق التنمية الوطنية المنشودة.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالجهد المبذول ومستوى حجم الأعمال موضحًا أن مشروع سينما ومسرح مدينة السادات سيعد بمثابة منارة ثقافية وفنية ومتنفسًا لمحبي الثقافة والفنون من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا إفتتاح قصر ثقافة مدينة شبين الكوم ، كما أكد المحافظ على أهمية الدور الذى تلعبه وزارة الثقافة في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للدولة لبناء الإنسان المصري مشيدًا بالجهد المبذول الذى توليه الوزارة لخلق جيل واع ومثقف يعي أهمية الوطن وقضاياه من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول ومحاربة الأفكار المتطرفة