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أخبار العالم

انطلاق مشروع طريق الحج البري بين العراق والسعودية والاتفاق على فتح مناطق تبادل تجاري

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن محافظ النجف العراقية لؤي الياسري، اليوم الاثنين، انطلاق مشروع طريق الحج البري بطول 239 كيلو مترا بين العراق والسعودية، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق مع الجانب السعودي على فتح مناطق تبادل تجاري على الحدود بين البلدين.

وقال الياسري - في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء -" إن مشروع طريق الحج البري المحال من وزارة الإسكان والإعمار، والذي يبدأ من ساحة المظفر، توقف بسبب الأزمات المالية التي مرت بالبلاد، واليوم انطلقت الأعمال ميدانيا لتعبيد المرحلة الأولى من الطريق بواقع 50 كم".

وأضاف أن المشروع يضم جسرا في (وادي حسب) بطول 288 مترا بمواصفات عالية، فضلا عن "القناطر الصندوقية"، لافتا إلى أن الطريق سيسهم في تطوير الواقع الزراعي والصناعي والتجاري والمشاريع السكنية في المحافظة".

ونوه إلى أن الجانبين العراقي والسعودي اتفقا على فتح مناطق تبادل تجاري على كلا الجانبين، والتي ستسهم في إنعاش الحالة التجارية والاقتصادية للمحافظة، فضلًا عن إنعاش المناطق الزراعية والصناعية والسكانية في المناطق التي يخترقها الطريق وفي مقدمتها ناحية الشبكة الحدودية".
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