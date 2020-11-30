رواد السوشيال ميديا: حسام بهجت يرغب في تحويل مصر لسوريا أو ليبيا

طالب عدد من رواد السوشيال ميديا، الدولة باتخاذ موقف حاسم ضد المتآمرين عليها، وعلى رأسهم حسام بهجت.





ووصف رواد السوشيال حسام بهجت ورفاقه بالراغبين في تحويل مصر إلى سوريا أو ليبيا أخرى لتمتلئ حساباتهم بالبنوك، مؤكدين: "نقول لهم هيهات إن بمصر عيون ساهرة قادرة على اجتثاث فکرکم الضال".





وقال رواد السوشيال ميديا إلى حسام بهجت: "انسى يا حسام یا بهجت إن أفكارك الشاذة تعرف تنشرها في المجتمع مصر طول عمرها عصية على الخونة والعملاء والتاريخ شاهد على كدة، فأحسن لك تسافر ولا تهاجر مش ها تفرق بأفكارك المريضة دي".





وردّد رواد السوشيال، نداء لكل شرفاء الوطن كيف تتركوا هذا الخائن يمارس بغيه دون اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ليكون عبرة ورادع لأمثاله من المتمولين من جهات معادية .





وأشار رواد السوشيال الى ان حسام بهجت يملأ السوشيال ميديا كذبا حول تعرضه للتضييق فنقول له وأمثاله أن مجرد استمرار تواجده على تراب هذا الوطن أبلغ دليل على تمتع مصر بالحرية، بالرغم من أفكاره المتطرفة التي لا تقل خطورة عن الأفكار التكفيرية.



