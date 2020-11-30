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فن

نشرة الفن: كنزي عمرو دياب تثير الجدل بفيديو رقص.. اليوم الظهور الأول للإعلامية ريهام سعيد.. مذكرات لـ نادية لطفي تكشف سرا غريبا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:


بعد انتهاء فترة إيقافها..اليوم الظهور الأول للإعلامية ريهام سعيد
أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن ظهورها من جديد عبر شاشة التليفزيون بعد انتهاء فترة إيقافها في شهر اغسطس الماضي.


نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو جديدا  لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


 نشرت كنزي عمرو دياب، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


بعد تناول قصة حياتها.. الجمهور يبحث عن رجاء الجداوي
 تصدرت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تناول قصة حياتها في فيلم.

عادت قضية زواج العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ من سندريلا وايقونة الشاشة والسينما المصرية والعربية، سعاد حسني، للواجهة من جديد بعد أن عرضت قناة "الشرق" السعودية، الحلقة السادسة من مذكرات الفنانة الراحلة نادية لطفي، التي تنفرد بها وتنشرها لأول مرة، على سلسلة حلقات، بعدما سجلتها لأول مرة قبل نحو 18 عاما، ولم تخرج للنور طوال هذه السنوات، وتحدثت فيها عن تاريخها الفني والسياسي والإنساني.

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