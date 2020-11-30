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أخبار البلد

تمهيدًا لافتتاحه .. وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي بطريق القاهرة/ إسكندرية الزراعي في الاتجاهين، والذي نفذته النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل. 

يأتي ذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من  الكوبري "باتجاه من القاهرة الى الإسكندرية" بنسبة 100%، وحيث سبق الانتهاء من تنفيذ  المرحلة الأولى بإنشاء كوبري في الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة وتشغيله تجريبيا أمام حركة المرور تسهيلًا على المواطنين منذ أبريل الماضي، حيث يبلغ طول الكوبري  712 متر شامل المداخل وعرضه 24 مترا، بواقع 3 حارات لكل اتجاه وتبلغ تكلفة الكوبري الإجمالية 244 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث الطرق. 

وقال وزير النقل، إن كوبري قلما العلوي يدخل ضمن اعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعى والتي تشمل  إنشاء 10 كباري  علوية على إمتداد الطريق وهي كباري "الشرقاوية و قلما و عرب الرمل و كوبري طوخ طنبشا والروضة وكوبري جنبواى "صفط الحرية" وكوبرى "سونس  أم دينار"، و كوبرى كفر الدوار و كوبرى كوم إشو "كنج عثمان العلوي" وكوبري دسونس الحلفاوية للمشاه"، بالإضافة إلى تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم ليصبح الطريق 4 حارات بكل اتجاه، حيث  تبلغ  قيمة المشروع الإجمالية  1795.6 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إنشاء هذه الكباري سيساهم في  إلغاء التقاطعات السطحية  لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الإختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع  وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.
تمهيدًا لافتتاحه .. وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي
تمهيدًا لافتتاحه .. وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي
تمهيدًا لافتتاحه .. وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي
تمهيدًا لافتتاحه .. وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي
تمهيدًا لافتتاحه .. وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي
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