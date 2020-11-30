دراسة تكشف عن نوع دهون مفيد للجسم





تُعرف الدهون البنية أيضًا باسم الدهون الجيدة، وهي نوع خاص من دهون الجسم تنتج الحرارة للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة الجسم في الظروف الباردة، وهي بمثابة سخان مدمج يبقي الانسان دافئًا عندما تنخفض درجة الحرارة.





وحسب موقع "timesofindia"، يتم تنشيط الدهون البنية عن طريق درجات الحرارة الباردة ، حيث تستخدم السكر والدهون من الدم لتوليد الحرارة.





وتوجد الدهون البنية بشكل عام بكميات صغيرة في مناطق مثل الرقبة وعظام الترقوة والكلى والحبل الشوكي، وكشفت أحدث دراسة أن الدهون البنية يمكن أن تحمي أيضًا من السمنة ومرض السكري، وهو مصدر القلق الصحي الرئيسي الذي اجتاح العالم بأسره.





ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nature ، يمكن أن تساعد هذه الأنواع من الدهون في علاج السمنة ومرض السكري من النوع 2.





وكشفت النتائج أن الدهون البنية يمكن أن تساعد الجسم على تصفية وإزالة الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة (BCAAs) من الدم.





عندما تتواجد الدهون البنية بكميات طبيعية، فإن هذه الأحماض الأمينية ضرورية لصحة جيدة ولكن زيادة مستواها مرتبطة بمرض السكري والسمنة.





وتشير هذه الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض أو عدم وجود دهون بنية يعانون من صعوبة في إزالة الأحماض الأمينية المتشعبة من دمائهم ، مما يؤدي لاحقًا إلى الإصابة بالسمنة ومرض السكري.





- كيفية زيادة نسبة الدهون البنية في الجسم

هناك عدة طرق لزيادة مستويات الدهون البنية لديك للحفاظ على وزن صحي للجسم وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.





فيما يلي الطرق الأربعة الأكثر فعالية للقيام بذلك:

1- التمرين :





وفقًا لدراسة نُشرت في نماذج وآليات المرض ، تؤدي التمارين الرياضية إلى إطلاق إنزيم يُدعى irisin يساعد خلايا الدهون البيضاء على التحول إلى اللون البني.





2- خفض درجة الحرارة :

قد يساعد التعرض لدرجة الحرارة الباردة في زيادة الدهون البنية في الجسم. وفقًا لبعض الأبحاث، قد يساعد التعرض اليومي لمدة ساعتين لدرجات حرارة حوالي 66 درجة فهرنهايت (19 درجة مئوية) على زيادة مستوى الدهون البنية في الجسم.





3- تناول الطعام بشكل متكرر :

القاعدة الأساسية للبقاء بصحة جيدة هي تناول الطعام بكميات صغيرة على فترات منتظمة. سيجعلك تجويع نفسك أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية مثل السمنة، وتناول طعام صحي على فترات منتظمة وبكميات محدودة يمكن أن يشجع الدهون البيضاء على التحول إلى اللون البني.





4- تناول تفاحة كل يوم:

تفاحة في اليوم لا تغنيك عن الطبيب فحسب، بل تساعد أيضًا على زيادة مستوى الدهون البنية في الجسم. وجدت دراسة أجراها الباحثون في جامعة أيوا أن حمض أورسوليك الموجود في قشور التفاح يمكن أن يساعد في زيادة نسبة الدهون البنية في الجسم.

تراكم الدهون في الجسم كما يعرف الجميع فهي ضارة بالصحة، لكن ليست كل أنواع الدهون سيئة، ومن بين الأنواع الخمسة المختلفة للدهون الموجودة بشكل عام في جسم الإنسان ، تعتبر الدهون البنية دهونًا صحية.