جامعة القاهرة تطلق مسابقات أون لاين للطلاب .. و كلية الآداب تقترب من انتهاء امتحانات الميدتيرم

نظمت الادارة العامة لرعاية الشباب مسابقات أونلاين لطلاب جامعة القاهرة ،وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت ، وذلك فى عدة مجالات مختلفة منها الفنون والثقافة وغيرها.

ومن أهم المسابقات التى تحظى بإقبال كبير من قبل الطلاب، مسابقة البحوث والتى تقع تحت عنوان "وسائل التواصل الاجتماعى ودورها فى نشر الشائعات".

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- شروط التقديم

* أن يقدم البحث فيما لايزيد عن 20 صفحة ويكتب على الكمبيوتر بخط arial 14 تباعد مفرد وباللغة العربية .

* أن يدعم البحث بالمراجع والاحصائيات مع اتباع المنهج العلمى فى الكتابة .

* أن يضع الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث .

* أن يتم مراعاة القواعد اللغوية والنحوية بالبحث .

* على ان تحتوى الصفحة الاولى من البحث على اسم البحث واسم الطالب ومرفق بها صورة الكارنية والبطاقة .

يمنح للطلاب الفائزين جوائز مالية

المركز الأول : 500 جنيه

المركز الثانى : 400 جنيه

المركز الثالث : 300 جنيه

المركز الرابع : 200 جنيه

المركز الخامس : 100 جنيه

كما يتم المشاركة فى المسابقة وارسال الاعمال المقدمة من خلال هذا البريد الإلكتروني:

وكان الدكتور محمد الخشت، قد أكد أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.

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يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتي حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كأحد أهم المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الإنسان المصري، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعي.

وفى سياق متصل قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، إن إجراء امتحانات الميد تيرم من خلال المنصات الالكترونية تسهل على الطالب وكذلك دكتور المادة عملية الاختبار والتصحيح ، وتستمر امتحانات الميد تيرم حتى أول يومين من الأسبوع القادم .





وأضاف "كامل" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن أهم ما يميز هذه المنصات هو مرونة إجراء الامتحانات عليها بأكثر من شكل وكذلك تقييم الطالب عليها بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة ، فالطالب يعرف نتيجته فور الانتهاء من الاختبار أو التكليفات .





وأوضح ، أنه لا يوجد مجال لتظلم الطلاب من دكتور المادة بسبب نقص الدرجات ، فالتقييم عن طريق المنصات الالكترونية يكون دقيقا لأنه يكون الكترونيا من خلال أجهزة الحاسب الالي ، كما أنها وفرت وقتا ومجهودا كبيرًا سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس في إجراء الامتحانات ، أو حتى طرح المقررات والبرامج الدراسية عليها أثناء فترة الدراسة .





وأشار عميد كلية الآداب إلى أن الامتحانات ممتدة على حسب ظروف الطلاب ، فهناك العديد من الطلاب الذين قدموا اعذار لتأجيل الامتحانات ، خاصة من الطلاب الوافدين .





كما أن جميع الامتحانات تكون في مقر الكلية ، من خلال استخدام منصة (البلاك بورد) داخل معامل الكمبيوتر في حضور دكتور المادة ، كما أنه يوجد اختبارات خاصة بطلاب (المنازل) من خلال عمل العديد من التكليفات وتقييم الطلاب عليها.





إضافة إلى نوع أخير من الاختبارات وهو الاختبار التقليدي (البابل شيت) ويتم أيضًا الكترونيا من خلال أجهزة الكمبيوتر ، حيث يتم طرح الأسئلة سواء مقالية او صح وخطأ ويتم تصحيحها الكترونيا ، ونوه "كامل" إلى أنه لا يوجد تغيير في شكل أو نمط الأسئلة ، فالاسئلة تقدم بصورة مبسطة للطلاب خاصة وأن منصة (البلاك بورد) تتيح مرونة في طريقة تقديم وطرح الأسئلة بأكثر من شكل وطريقة ، مع استمرار الدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على استخدامها .





واستطرد ، أنه تم تقسيم الطلاب على مجموعات بحيث تكون المجموعة الواحدة بواقع 30٪ من السعة الاستيعابية الكلية للقاعات ، مراعاة للتباعد الاجتماعي كما أن هناك تشديدات كبيرة على الالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة وارتداء الكمامات وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم .