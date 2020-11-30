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منوعات

الكشف عن هوية صاحب جلسة تصوير الزي الفرعوني

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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أحمد شريف

"سلمى الشيمي " شابة عشرينية أثارت حالة من الجدل الهائل عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات لتكون ترند الساعة وحديث الجميع، حيث يثار الفضول حول هويتها الشخصية.


بدأت قصة " سلمى" حين عقدت جلسة تصوير مع شاب يدعى "حسام محمد"،  داخل الأهرامات ارتدت خلالها ملابس مثيرة للجدل لتمثيل المرأة في الحضارة الفرعونية لتصبح ترند في ساعات قليلة منذ نشرها لصور جلسة التصوير الخاصة بيها، لكونها موديل وتبحث عن الشهرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال صفحاتها الشخصية بإنستجرام والفيسبوك.


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أثير حول الشابة" سلمى" الكثير من الحديث والتعليقات، فهناك من أشاد بجمالها الذي تجلى في جلسة التصوير بحسب وصف بعض رواد التواصل الإجتماعي، وهناك من انتقد طريقة لبسها ووصف أداءها بالمغري و يوحي بإشياء  غير أخلاقية.


وبالبحث عن بعض التفاصيل الشخصية ل"سلمى"، صاحبة جلسة التصوير الفرعونية ، تبين أنها من مواليد شبرا مصر ، وتخرجت في كلية التمريض جامعة عين شمس دفعة 2018، لكنها تركت التمريض ، لتصبح موديل إعلانات في محاولة لنيل شهرة واسعة تبحث عنها منذ صغرها.


وفي حديث صدى البلد مع مصور جلسة التصوير الفرعونية  " حسام محمد"، أوضح أنه لم يكن صاحب الفكرة وأنه كان مؤديا لجلسة التصوير بحسب اتفاقه مع الموديل سلمى،حيث لم يكن متخيلا أن جلسة التصوير ستصبح ترند الساعة.


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