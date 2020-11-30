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أخبار العالم

الشرطة البريطانية تغلق وسط لندن بعد العثور على طرد مشبوه

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:17 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية تغلق طرقا وسط العاصمة
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دعاء أبوهشيمة
أغلقت الشرطة البريطانية طرقا وسط لندن بعد العثور على طرد مشبوه، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية، في نبأ عاجل لها.

وتلقت الشرطة البريطانية أنباء عن العثور على طرد مشتبه به في برج هيرون، اليوم الاثنين، ومن ثمّ أغلقت الطرق بالقرب من ناطحة السحاب.

وقالت شرطة مدينة لندن، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد أقمنا طوقا بطول 200 متر حول المبنى، وأغلقنا الطرق في المنطقة المجاورة أمام حركة المرور والمشاة".

ودعت شرطة المدينة المواطنين على تجنب الاقتراب من المنطقة في الوقت الحالي.

 وجدير بالذكر أن برج هيرون هو أحد أطول الأبراج في العاصمة البريطانية، حيث يبلغ ارتفاعه 230 مترًا.

وتخضع إنجلترا حاليا للإغلاق الوطني لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مع وجود العديد من المكاتب مهجورة إلى حد كبير حيث يعمل الموظفون من المنزل.

ووفقًا لأجهزة الأمن البريطانية، تم تحديد مستوى التهديد القومي عند مستوى شديد، مما يعني أن الهجوم محتمل للغاية.

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