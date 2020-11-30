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سيارات

قبل ما تشتري .. تعرف على أهم وسائل الأمان السيارة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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أماني نوار
قبل أن تفكر في شراء السيارة يجب أن تبحث فيها ، ووفقا لما قاله الخبراء في مجال السيارات عن مدى توافر درجات الأمان، مؤكدين أن هناك 6 وسائل أمان في السيارة لايمكن تجاهلها، وهي تتمثل في التالي:

1- أنظمة الفرامل المانعة للأنغلاق، وهو نظام يساعد التوجيه في حالات الطوارئ من خلال استعادة قوة الجر للإطارات ويساعد على منع انغلاق العجلات مما يسمح لك بالتوجه لبر الامان .

2- برنامج الثبات الإلكتروني ، وهو يدعم  صاحب السيارة في جميع حالات القيادة الحرجة ، ويعمل على وظائف نظام الفرامل  (ABS) ونظام التحكم في الجر (TCS) ، ويكتشف حركات انزلاق المركبات ويصدها بفاعلية.

3- نظام  التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل ، ويقوم بتطويع المكونات الميكانيكية لتوزيع قوة الفرامل بين المحورين الامامي والخلفي .

4- نظام الفرامل الآلي ويستبدل ذراع  فرامل اليد التقليدي أو ذراع الفرامل التي تعمل بالقدم بمحرك كهربائي .

5- تنظيم انزلاق محرك الأقراص ، وهذا النظام ينشط صمام الفرامل التفاضلي للتحكم في إسطوانة الفرامل ، ويتم تطبيق عزم  دوران المحرك على العجلة محل الفرامل ، وهذا يؤدي إلى زيادة قوة الدفع على العجلات الاخرى.

6- مساعد الفرامل في حالات الطورائ يعمل عن طريق تطبيق ضغط الكبح بشكل غير متماثل فى المنحنيات الصعبة.. تصميم هذا النظام لاكتشاف Panic stop  ،وتطبيق أقصى جهد للفرملة في غضون أجزاء من الثانية.
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