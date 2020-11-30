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رياضة

بحضور محمد مصيلحي.. الاتحاد السكندري يختتم معسكر القاهرة ويتوجه إلى السويس استعدادا لـ الأهلي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:33 م
محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري
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حسام الحارتي
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري المعسكر المغلق بالقاهرة، وضم الاستعدادات النهائية لمواجهة النادي الأهلي.

ويتوجه الفريق الأول إلى السويس مساء اليوم، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي غدا الثلاثاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر. 

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على مؤازرة اللاعبين والتواجد معهم، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي.

ويستعد الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن لمواجهة النادي الأهلي المقرر لها بعد غد الثلاثاء في إطار نصف نهائي كأس مصر بالسويس.

وأعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمته لمواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: عماد السيد، عمرو خليل، صبحي سليمان.

الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، مروان النجار، كريم يحيى، مصطفى إبراهيم، هشام صالح.

الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد عبدالغني، مروان عطية، كريم الديب، رزاق سيسيه، عبدالسميع سيمو، عمار حمدي، كريم ممدوح.

الهجوم: محمد الصباحي، خالد قمر، أحمد راشد.
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