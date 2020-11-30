افتتاح المعرض السنوي لتجهيز العرائس بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

أعلن المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الاثنين، افتتاح المعرض السنوي لتجهيز العرائس بمدينة الخارجة بأسعار مخفضة.





قال صلاح، إن المعرض جرى افتتاحه منذ 5 أيام، ويستمر لمدة شهر من 25 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر المقبل، وذلك بمنطقة أرض الرومي بمدينة الخارجة، لتجهيز العرائس وطرح سلع منزلية وأجهزة كهربائية وملابس ومنتجات متنوعة بأسعار مخفضة تتراوح من 25-35% عن مثيلاتها بالسوق الخارجي.





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أضاف صلاح، أن المحافظة تحرص سنويًا على إقامة معرض المنتجات والسلع المعمرة والملابس وغيرها من المنتجات للمواطنين، لضمان توفير كميات من السلع المختلفة للمواطنين بأسعار منخفضة، كما توافد عدد كبير من التجار من داخل وخارج المحافظة؛ لعرض السلع والمنتجات لتتناسب مع كل الأذواق والإمكانات المادية للمستهلكين.





وأشار صلاح، إلى تجهيز أماكن العرض وتوفير كافة الإمكانات المتاحة والخدمات للتجار العارضين، بالإضافة إلى إنشائه في منطقة أرض الرومي بمدينة الخارجة؛ لضمان سهولة الوصول إليه، موضحًا أن المحافظة تحرص على تنظيمه سنويًا؛ لخدمة أبناء المحافظة.





من جانب آخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن تحرير عقود استلام المنازل الريفية في قرية غرب الموهوب.





وقال الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه جرى تحرير عقود الاستلام للمنتفعين لتسليمهم 50 منزلًا ريفًيا بقرية غرب الموهوب، تمهيدًا لاستلام المنازل خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد أن تقدم 370 مواطنًا وجرى اختيار 189 انطبقت عليهم الشروط، وأجُريت قرعة علنية لتحديد 50 منتفعًا لاستلام هذه المنازل الريفية.





وأضاف أنه سيجري توزيع 200 فدان على المنتفعين بقرية غرب الموهوب بالتوازي مع المنازل الريفية ضمن مشروع الظهير الزراعي، الذي تنفذه المحافظة لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل للشباب.





وكان جهاز التعمير بالوادي الجديد، أعلن منتصف أغسطس الماضي، عن الانتهاء من مشروع المنازل الريفية في قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بواقع 50 منزلًا ريفيًا بتكلفة 9.5 مليون جنيه للمنازل و2.68 مليون جنيه للمرافق.



