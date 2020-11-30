ميدلي من أجمل الأناشيد الدينية وقصيدة لهشام الجخ بصوت عمر السني.. فيديو

وأكد «عمر» خلال ندوة بـ «صدى البلد» أنه عرف بمحاكاته لكبار قراء القرآن الكريم من خلال تقليدهم في قراءة آيات من الذكر الحكيم، إضافة إلى قراءته أيضًا للقرآن بصوته، وترديده للأناشيد الدينية المتنوعة.

أنشأ عمر قناة له على موقع "يوتيوب" يشارك فيها الناس تلاوات بصوته وكذلك محاكاة لعمالقة قراء القرآن الكريم خاصةً من الإذاعة المصرية كالشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ صديق المنشاوي، والشيخ الشحات أنور، والشيخ ياسر الدوسري.





وبجانب هذا يحب عمر المسرح، وموهبة الإلقاء أيضًا، ومن الأناشيد التي ألقاها عمر السني في الندوة: " هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله ... هل لك صدقات تخفي لا يعلمها إلا الله .. قصص لا تكتشف إلا ..بكتابك حين تري الله.. ما إحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله".





"يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر.. بجمالها تتحدثون ولا أري منها أثر.. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستنر .. يا أمي مدي لي يديك .. عسى يزيلني الضجر .. أمشي أخاف تأثرا .. وسط النهار أو السحر .. لا اهتدي في السير إن طال الطريق أو قصر".





"الله الله .. الله الله ..ما لنا مولى سوى الله .. كل ما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله .. في ربيع كرم الله .. وأتي النصر من الله.. يا له شعر عظيم .. وجميل كرم الله .. الله الله .. ما لنا مولى سوى الله .. طلع البدر علينا من سنيات الوداع ..أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع".









"سوف تبقي هنا كي يزول الألم .. سوف نحيا هنا .. سوف يحلو النغم .. موطني موطني .. موطني يا أنا .. رغم كل العداء رغم كل النقم.. سوف نسعى إلى أن تعم النعم.. سوف نرنوا إلى رفع كل اللهم .. بالمسير للعلا ومناجات القمم ".



