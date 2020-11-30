في ظل تمتعه بالحصانة.. تعرف على إجراءات التحقيق مع مرتضى منصور

قررت وزارة الشباب والرياضة، إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة بنادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما ستسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.





وفي ظل تمتع مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المنحل، بصفة مؤقتة، بالحصانة البرلمانية، يتساءل البعض كيف سيجري التحقيق معه في ظل تلك الحصانة؟.. وهل يجوز أن تحقق معه النيابية العامة من دون الرجوع لمجلس النواب؟.





الدكتور جمال جبريل، الفقيه الدستوري، رد على تلك الإشكالية، حيث أوضح أنه لا يمكن للنيابة العامة اتخاذ أي إجراءات ضد مرتضى منصور، بتهمة وجود مخالفات بنادي الزمالك، وذلك إعمالًا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص في المادة 356 على "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن".





وقال "جبريل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه من المتوقع أن تقوم النيابة العامة، بتقديم طلب لمجلس النواب، لرفع الحصانة عن مرتضى منصور، وذلك من أجل التحقيق معه، مشيرًا إلى أنه في حالة كان البرلمان غير منعقد سوف يعرض الأمر على مكتب المجلس، وهو مكون من "رئيس المجلس والوكيلين"، وسيتخذ قرارا بشأن طلب النيابة العامة.





وأشار الفقية الدستوري، إلى أنه حال رفع الحصانة عن مرتضى منصور، وثبوت التهم الموجهة إليه، ستتم إحالتها للجنايات للمحاكمة، مشيرًا إلى أن تهمة التلاعب بالأموال العامة، كبير وعقوبتها تصل إلى السجن لمدة 15 عاما.









ومن المقرر أن ينتهي الفصل الشريعي الحالي في 9 يناير 2020، وسيتم تجريد النواب غير الفائزين في الانتخابات البرلمانية 2020 من الحصانة، وبالتالي يكون من حق النيابة العامة التحقيق مع مرتضى منصور، دون الحاجة إلى تقديم طلب برفع الحصانة عنه.





وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد صرح بأن: "مدة المجلس الحالى تنتهى 9 يناير 2021 الساعة 12 مساءً، وحتى هذه اللحظة لهذا المجلس أن يقر ما يشاء من تشريعات وأن يدعى إلى جلسة خاصة أو طارئة أو عادية".





وقامت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بجرد خزينة الزمالك قبل تسليمها للجنة المؤقتة التي تم تعيينها لإدارة النادي بعد قرار حل مجلس إدارة القلعة البيضاء.





وتسلمت اليوم، الإثنين، اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور داخل النادي بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة وقررت اللجنة مخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك السابق.