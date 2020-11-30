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رياضة

عبدالحليم علي يكشف كواليس انضمامه مديرا للكرة بنادي الزمالك

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قبوله المهمة لخدمة النادي واستكمال مشوار الفريق الفترة المقبلة.
 

وأوضح أنه بغض النظر عن المناصب، يطالب الجميع بالمساندة ، وأعرب عن سعادته بانتمائه لنادي الزمالك الاسم والنادي الكبير.


وقال : "دورنا في هذا الوقت التواجد مع الفريق سواء لاعبين أو جهازا، اللقاء الاخير قدمنا مباراة قوية والجميع يشهد بذلك لكن غاب التوفيق، والكل شاهد على ذلك".


وأضاف عبدالحليم علي أنه تواصل مع اللاعبين من أجل هذه المرحلة ، مشيرا إلى أن رموز النادي جميعهم على تواصل معه للدعم وسيأتي عدد من الرموز لدعم الفريق عقب مواجهة الجيش.


وأضاف: "أقول لجماهير الزمالك أن الفريق قدم لقاء قويا لكن هذه كرة القدم وطمأنهم على الفريق، نقدر حزنكم على الخسارة وهذا حقكم".
 

ووعد العندليب بأن تكون البطولة في ميت عقبة الموسم القادم، خاصة أن الزمالك لديه لاعبون وجهاز فني على أعلى مستوى، ونحن مساندون وداعمون لهم.


وعن مواجهة طلائع الجيش غدا بنصف نهائي كأس مصر قال مدير الكرة إن اللقاء مهم ونتمنى حصد البطولة.


وبخصوص التحديات القادمة وملف التجديدات، أكد عبدالحليم علي، أن هذا الملف مؤجل في الوقت الحالي لأن تركيزنا الحالي على لقاء الغد أمام طلائع الجيش.


واختتم مدير الكرة تصريحاته برسالة لجماهير الزمالك مؤكدا أنه يشعر بحزنهم ويطالبهم بإغلاق الصفحة ودعم الفريق ، وأؤكد أن القادم افضل لاننا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأثق ان العام القادم سنحتفل بالبطولة بملعب النادي في هذا التوقيت.
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