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محافظات

الإسكندرية والبحر في العصرين الهلينستي والروماني..ندوة بمكتبة الإسكندرية اليوم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:12 ص
ندوة بمكتبة الإسكندرية
ندوة بمكتبة الإسكندرية
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أحمد بسيوني
ينظم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان " الإسكندرية والبحر في العصرين الهلنستي والروماني".

حيث يلقيها الدكتور عماد خليل أستاذ الآثار البحرية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية والمشرف على مركز الإسكندرية للدراسات الهلنستية، الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية .

حيث لعب البحر دورًا محوريًا في تكوين وتطور الإسكندرية خلال العصرين الهلينستي والروماني، فقد كانت نشأة الإسكندرية في القرن الرابع قبل الميلاد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالبحر، ثم أصبح نمو الإسكندرية كأهم ميناء في العالم الهلينستي أيضا مرتبطًا بالبحر. 

حتى عندما أصبحت مصر ولاية رومانية، وفقدت استقلالها كمملكة مستقلة، كانت الإسكندرية هي المنفذ البحري الأكبر في البحر المتوسط، فالإسكندرية كانت، على مدى قرابة الألف سنة، هي نقطة التقاء لعدد كبير من خطوط النقل البحري مترامية الأطراف، والتي تمتد من الهند شرقًا وحتى فرنسا غربًا، هذا وقد انعكست علاقة الإسكندرية بالبحر على الوضع الاقتصادي، والثقافي، والحضاري للمدينة.


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ومن ثم، سوف تتناول هذه المحاضرة لمحة عامة حول دور الإسكندرية كميناء مركزي في البحر المتوسط خلال الفترة من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى العصر الروماني المتأخر.

جدير بالذكر ان المحاضرة متاحة  للجمهور ، ولكن في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما ان الحضور محدود ويجب على من يرغب بالحضور التسجيل بالضغط هنا

وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد. 

وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.
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