وزير الرياضة يستقبل طارق تهامي لبحث ملفات خاصة بمراكز الشباب .. صور

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للنائب الوفدى الكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بمناسبة فوزه بعضوية المجلس، خلال زيارته لمكتب وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة؛ لبحث عدد من الملفات الخاصة بمراكز الشباب في مختلف المحافظات.





قام النائب طارق تهامى، خلال اللقاء، بتقديم طلبين الأول خاص بإنشاء مركز شباب في قرية الهنادى بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، وأكد في مذكرة رسمية للوزير أن المركز عبارة عن قطعة تم رصد مساحتها 2100 متر مكعب ورغم مرور عدة سنوات على بدء إجراءات التأسيس ما زالت قطعة أرض بلا مباني أو ملاعب، رغم حصوله على قرار تخصيص، ووافق وزير الشباب على اتخاذ اللازم تجاه بدء إجراءات تنفيذ إنشاء مركز شباب قرية الهنادي.





فيما تضمن الطلب الثاني الذي تقدم به النائب الوفدي سرعة تنفيذ الملعب السباعي والمبنى الإداري بمركز شباب بسنديله التابع لمحافظة الدقهلية، وأيضًا تجديد خطاب استبدال أرض ملعب مركز شباب دملاش إلى مكان أخر أكبر من حيث المساحة لإنشاء ملاعب ومبنى إداري.





وخلال اللقاء أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الشعب المصري ينتظر المزيد من مجلس الشيوخ الأمر الذي يعود بالنفع على الوطن، مؤكدا أن مكتبه مفتوح دائما لاستقبال طلبات نواب حزب الوفد وجميع نواب مجلسي النواب والشيوخ وذلك من اجل تقديم الأفضل للوطن والمواطنين.





وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توجيهات المسؤول قطاع الشباب بالبدء في الإجراءات المتعلقة بطلبي النائب الوفدي والكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ.





فيما وجه النائب الوفدي والكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر، مشيرا إلي أن الجميع يعمل من اجل مصلحة الوطن والمواطن وهذا هو الدور الوطني المنتظر من كل مسئول في موقعة.





وأثنى عضو مجلس الشيوخ، على الجهد الذي يقوم به الدكتور اشرف صبحي الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على قطاع الرياضة في مصر بشكل عام خاصة انه يولي اهتمام كبير للشباب في جميع المحافظات والنشء من خلال رفع كفاءة مراكز الشباب بالمحافظات لتكون قناة شرعية للشباب لتفريغ طاقتهم والاستفادة منها في ممارسة أنواع الرياضة المختلفة.





حضر اللقاء محمد الإتربي سكرتير الهيئة العليا للحزب، والمهندس إبراهيم عبدالهادي رئيس مركز شباب دملاش، و فخري عبد السميع رئيس مركز شباب بسنديله.





يذكر أن حزب الوفد يسعى من خلال هيئاته البرلمانية بمجلسي الشيوخ والنواب أن يكون همزة الوصل بين الهيئات الخدمية المختلفة ومؤسسات الدولة من خلال أعضاءه ونوابه في كافة المحافظات.