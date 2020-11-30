ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السياحة والآثار: موعد نقل المومياوات الملكية لم يحدد بعد

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:17 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
نفت وزارة السياحة والآثار، تنظيم الفعالية الخاصة بعملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الذي أشيع أنه سيكون يوم الجمعة الموافق 4 /12 /2020، مؤكدة أنه لم يتم بعد تحديد موعد تنظيم هذه الفعالية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، في بيانها، أنه فور تحديد الموعد سيتم الإعلان عنه بوقت كافٍ، وذلك في إطار حرص الوزارة على الترويج الجيد لهذه الفعالية الهامة والتغطية الإعلامية الموسعة لها.

يذكر أن إيناس جعفر، نائب المشرف العام المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية، قالت إن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ناقش مع ممثلي عدة وزارات عملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية؛ للوقوف على مستجدات وإجراءات عملية النقل.

وأكدت "إيناس"، في تصريح لـ "صدى البلد"، أنه حين وصول المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة ستخضع لعدة إجراءات، قبل العرض على الزائرين، أبرزها فك للتغليف الخاص للمومياوات وإداخلها في الوحدة الخاصة بها في العرض ستحتاج إلى وقت قد يقارب 15 يومًا، ويحدده المرممون لتكون جاهزة للعرض والافتتاح.

وأشارت نائب المشرف العام المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية، إلى أن كل مومياء تضع في وحدة خاصة، يضخ بها نيتروجين للحفاظ عليها من المكروبات أو الفطريات، ويصاحب كل مومياء تابوت خاص بها، إضافةً إلى مومياوات أخرى من دون توابيت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير السياحة والآثار يناقش الاستعدادات النهائية لنقل موكب المومياوات الملكية

العناني : 118 قطعة أثرية في فيلم خاص لتسليط الضوء على المتحف المصري

حدث عالمي يليق بعظمة الأجداد ..٣ وزارات تناقش استعدادات نقل ٢٢ مومياء ملكية

العالم على موعد مع مفاجآت"المومياوات الملكية"| "X ray" تكشف محتويات اثنتين لملكين

استعدادا للموكب المهيب.. العناني يتفقد المتحف القومي للحضارة المصرية

برلماني: الدولة حققت إنجازات سياحية وأثرية غير مسبوقة في الفترة الماضية

ترشيحاتنا

مريض نفسيًا مصاب بكورونا يعتدي على نائب محافظ البحيرة بدمنهور

المقاولون العرب يقترب من ضم لاعب الأهلي فى صفقة انتقال حر

تصل للحبس والغرامة.. عقوبة فعل فاضح يخدش الحياء لـ فتاة الزي الفرعوني

الأهلي يرسل القائمة الأولى للفريق إلى اتحاد الكرة بدون الثلاثى صالح جمعة وبادجى والشيخ

الأهلي يتوصل إلى اتفاق لفسخ تعاقد صالح جمعة وديًا

صور مقاطع فيديو هزلية بملابس الشرطة .. ضبط تاجر ملابس وبصحبته سيدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دفعه الملايين لإعادة فرز الأصوات .. ولاية ويسكنسون تخذل ترامب

خريجة تمريض تبحث عن الشهرة.. القصة الكاملة لـ سلمى الشيمي فتاة الزي الفرعوني

لمستخدمي الكمبيوتر لفترات طويلة.. 4 نصائح للحفاظ على صحة العين