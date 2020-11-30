ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تكريم اسم الفنان حمدي غيث فى الليلة ٢٨ لــ "سينما مصر"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:17 م
خالد جلال
خالد جلال
Advertisements
أحمد إبراهيم
كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، اسم الفنان الكبير "حمدى غيث" فى الليلة ٢٨ لعودة العرض المسرحى "سينما مصر" بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية .

وأهدى خالد جلال مخرج سينما مصر، شهادة تقدير لاسم الفنان "حمدى غيث" موقعة من كل أبطال العرض تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب عرض المسرحية، وتسلمتها ابنته السيدة "مي حمدي غيث" .

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .

ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد جلال يكرم أحمد حلمي في سينما مصر

خالد جلال يكرم أحمد حلمي بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا

سينما مصر تكرم مصمم الاستعراضات "حسن خليل".. صور

"سينما مصر" تكرم نور الشريف وبوسى وشريف منير وأحمد فؤاد سليم

سينما مصر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية غدا

عرض سينما مصر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية .. غدا

ترشيحاتنا

المقاولون العرب يقترب من ضم لاعب الأهلي فى صفقة انتقال حر

خريجة تمريض تبحث عن الشهرة.. القصة الكاملة لـ سلمى الشيمي فتاة الزي الفرعوني

الجمارك تحبط محاولة إدخال 53 كيلو استروكس عبر مطار القاهرة.. صور

20 تصريحا جديدا من وزير التعليم لحسم جدل إلغاء الامتحانات وتعليق الدراسة

جلسة ودية بين الخطيب ورئيس صن داونز تقرب سيرينو من الإنضمام للأهلي

إصابة مهاجم الزمالك بـ فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دفعه الملايين لإعادة فرز الأصوات .. ولاية ويسكنسون تخذل ترامب

خريجة تمريض تبحث عن الشهرة.. القصة الكاملة لـ سلمى الشيمي فتاة الزي الفرعوني

لمستخدمي الكمبيوتر لفترات طويلة.. 4 نصائح للحفاظ على صحة العين