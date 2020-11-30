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ديني

أوقاف دمياط تهدي مجموعات من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لعمداء الأزهر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:18 م
أوقاف دمياط تهدي
أوقاف دمياط تهدي مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير
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عبد الرحمن محمد
أهدى الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية أوقاف دمياط، اليوم الاثنين، مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة.


وتشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، للدكتور نعيم مصطفى شرف عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدمياط والذي أشاد بهذه السلسلة ودورها في بناء الوعي لدى أبناء الجامعة خاصة، ونشر الفكر الوسطي بين أبناء الشعب المصري بوجه عام.


كما قام بتسليم مجموعة أخرى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للدكتور محمود ميدان عميد كلية الطب للبنين جامعة الأزهر بدمياط ، والذي قدم الشكر للدكتور وزير الأوقاف مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في بناء الوعي وتصحيح الفكر.


كما قام بتسليم مجموعة أخرى للعميد الدكتور أسامة بخيت مدير المستشفى العسكري بدمياط .


الأوقاف تحذر من التهاون في إجراءات كورونا

جددت وزارة الأوقاف التنبيه والتحذير من التهاون فى الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، قائلة: "عملا على تحقيق مقاصد الشرع، وانطلاقًا من وجوب الحفاظ على النفس وصونها عن كل ما يمكن أن يعرضها للخطر أو الهلاك، وعملًا بمبدأ الوقاية خير من العلاج، وقولهم: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وعملا بما أُمِرْنا به من الأخذ بالأسباب، ووفاء بواجبنا التوعوي، فإننا نؤكد على الجميع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقررها الجهات الصحية المختصة، وأهمها الحرص على مسافات التباعد الاجتماعي، والبعد عن جميع مظاهر التزاحم، والالتزام بارتداء الكمامة في جميع التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات وغيرها .


وأضافت الوزارة فى بيان اليوم: "نؤكد بشدة على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات في جميع المساجد، من الالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصى، والحرص على الالتزام بالمسافات الآمنة (علامات التباعد) ، واستمرار غلق الأضرحة ودورات المياه وجميع دور المناسبات والاقتصار على إقامة الصلوات، والالتزام بوقت خطبة الجمعة المحدد بعشر دقائق، كما نؤكد على جميع القيادات الدعوية والإشرافية بجميع المديريات تكثيف المرور والمتابعة، وسرعة المحاسبة على أي مخالفة تصدر في هذا الشأن".


وتابعت الوزارة: "قد أكدنا من قبل أنه على من كان يحب بيوت الله (عز وجل) ويحرص على أن تظل مفتوحة أن يلتزم بجميع هذه الإجراءات حتى لا يكون سببًا في أذى أي أحد من الخلق ، أو يكون سببًا في غلق بيت من بيوت الله (عز وجل)، كما تنبه الوزارة على جميع الجهات الإدارية التابعة لها ضرورة التزام العاملين في مقار العمل بارتداء الكمامة، مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أي مخالفة سواء بالمساجد أم بالجهات الإدارية التابعة للوزارة .

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