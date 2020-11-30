أوقاف دمياط تهدي مجموعات من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لعمداء الأزهر

أهدى الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية أوقاف دمياط، اليوم الاثنين، مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة.









وتشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، للدكتور نعيم مصطفى شرف عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدمياط والذي أشاد بهذه السلسلة ودورها في بناء الوعي لدى أبناء الجامعة خاصة، ونشر الفكر الوسطي بين أبناء الشعب المصري بوجه عام.









كما قام بتسليم مجموعة أخرى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للدكتور محمود ميدان عميد كلية الطب للبنين جامعة الأزهر بدمياط ، والذي قدم الشكر للدكتور وزير الأوقاف مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في بناء الوعي وتصحيح الفكر.









كما قام بتسليم مجموعة أخرى للعميد الدكتور أسامة بخيت مدير المستشفى العسكري بدمياط .









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