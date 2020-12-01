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جامعة حلوان: 11 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال شهر ديسمبر.. المحاضرات تهتم بريادة الأعمال وأساليب التدريس الحديثة ومواكبة التطور الرقمي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:06 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ينظم 8 دورة تدريبية أون لاين
- جامعة حلوان تعلن دورات لأعضاء هيئة التدريس بهدف تنمية القدرات وتطوير التعليم
- جامعة حلوان تعلن عن 3 دورات تدريبية بحرم الجامعة وسط إجراءات احترازية من كورونا

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر ديسمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

و ذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة. 

كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه. شملت هذه البرامج التدريبية 11 دورة  تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين .


 وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس ، و بعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للاجرائات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا . 

حيث انه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات و حمل المطهرات و المعقمات و لحفاظ على صحتهم و تجنب الاصابة بالموجة الثانية من كورونا . 

و تاتى خطة الدورات التدريبية خلال شهر ديسمبر 2020 كالاتى بالنسبة للدورات المقامة اون لاين : 

 - دورة Microsoft Teams يومي الأربعاء والخميس ٩ - ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ .

- دورة. دور الأستاذ الجامعي في دعم الطالب المريض نفسيا، يومي الأحد والاثنين ١٣ - ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.

- دورة ريادة الأعمال في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ يومي الثلاثاء والاربعاء ١٥ - ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠.

- دورة إدارة الذات يومي الأحد والاثنين ٢٠ - ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

- دورة نظم الساعات المعتمدة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٢ - ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠. 

- دورة الإدارة الجامعية يومي الأحد والاثنين ٢٧ - ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠. 

- دورة أساليب التدريس الحديثة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩ - ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠. 

- دورة أساليب التقويم الحديثة يومي ٢٩ - ٣٠ ديسمبر  ٢٠٢٠. 

أما الدورات التي ستقام بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية كالآتي:

- الاتيكيت والبروتوكول في العمل يومي الأحد والاثنين ١٣ - ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠. 

- التفكير الإبداعي يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٢ - ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠ 

- مهارات العرض الفعال يومي الأحد والاثنين ٢٧ - ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠.

 ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
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