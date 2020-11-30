ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طبيب مارادونا المقبوض عليه: أسطورة الكرة كان شخصا يصعب السيطرة عليه

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:31 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

قال الجراح الشخصي الذي يخضع للتحقيق بتهمة القتل غير العمد لاسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا إن مارادونا كان شخصا يصعب السيطرة عليه وكان يجب إرساله لإعادة التأهيل.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال ممثلو الادعاء في سان إيسيدرو ، بالقرب من بوينس آيرس ، إنهم يحققون مع الطبيب ليوبولدو لوك بشأن إهمال طبي محتمل ، وداهمت الشرطة عيادته طبيبة ومنزله أمس الأحد.


وقال لوك إن أيقونة كرة القدم كان شخصًا يصعب السيطرة عليه ، وغالبًا ما كان يطرد الجراح من منزله ، وأنه أصبح "كبش فداء" لوفاة الأرجنتيني.


وأضاف أنه لا يعرف سبب عدم وجود مزيل الرجفان في حالة الإصابة بنوبة قلبية بمنزل مارادونا، موضحا أن الرعاية المنزلية ليست مسؤوليته.


وقال بيان من مكتب النيابة في وقت لاحق إنهم بدأوا في تحليل المواد التي تم جمعها وأوضحوا أنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي بشأن الوضع الإجرائي لأي شخص".


وقالت مصادر قضائية إن التحقيق بدأ بسبب مخاوف أثارتها ابنتا مارادونا دلما وجيانا وجانا بشأن العلاج الذي تلقاه من مرضه القلبي في منزله في تيغري شمال بوينس آيرس.


وتوفي مارادونا يوم الأربعاء متأثرا بنوبة قلبية عن 60 عاما ودفن يوم الخميس في مقبرة جاردين دي باز بضواحي العاصمة الأرجنتينية.


وقال مصدر قريب من تحقيق سان إيسيدرو: "تحقيقاتنا جارية ، ونتحدث إلى شهود بينهم أفراد من عائلة" مارادونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. آخر ظهور لأسطورة الكرة الارجنتينية مارادونا قبل وفاته

أفضل من لمس كرة القدم.. أحمد فهمي ينعى مارادونا

رئيس وزراء إيطاليا ينعي مارادونا: وداعًا أيها البطل الأبدي

سيخضع للتشريح.. الكشف عن مكان تواجد جثمان مارادونا

أسطورة ليفربول ينعى مارادونا

مبابي ينعى أسطورة كرة القدم مارادونا

ترشيحاتنا

أمين الشيوخ: إعفاء نواب المجلس من الضرائب والرسوم .. فيديو

الأهلى يمنح "باسم على" الاستغناء مجانا قبل انتقاله للمقاولون

جلسة ودية بين مسؤولي الأهلي وصالح جمعة لحسم مصيره.. تفاصيل

ميدو: انضمام صالح جمعة للزمالك مخاطرة كبيرة.. والأهلي تركه لهذا السبب

أردوغان يفرض حظر التجول في تركيا بعد خروج كورونا عن السيطرة

بعد كبير العلماء النوويين .. اغتيال قائد جديد في الحرس الثوري الإيراني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون كيماويات.. طرق للتخلص من حشرات الفراش

دراسة تكشف عن نوع دهون مفيد للجسم

بصور مع الكينج .. جوهرة تثير الجدل مع محمد منير