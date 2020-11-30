طبيب مارادونا المقبوض عليه: أسطورة الكرة كان شخصا يصعب السيطرة عليه

قال الجراح الشخصي الذي يخضع للتحقيق بتهمة القتل غير العمد لاسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا إن مارادونا كان شخصا يصعب السيطرة عليه وكان يجب إرساله لإعادة التأهيل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال ممثلو الادعاء في سان إيسيدرو ، بالقرب من بوينس آيرس ، إنهم يحققون مع الطبيب ليوبولدو لوك بشأن إهمال طبي محتمل ، وداهمت الشرطة عيادته طبيبة ومنزله أمس الأحد.

وقال لوك إن أيقونة كرة القدم كان شخصًا يصعب السيطرة عليه ، وغالبًا ما كان يطرد الجراح من منزله ، وأنه أصبح "كبش فداء" لوفاة الأرجنتيني.

وأضاف أنه لا يعرف سبب عدم وجود مزيل الرجفان في حالة الإصابة بنوبة قلبية بمنزل مارادونا، موضحا أن الرعاية المنزلية ليست مسؤوليته.

وقال بيان من مكتب النيابة في وقت لاحق إنهم بدأوا في تحليل المواد التي تم جمعها وأوضحوا أنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي بشأن الوضع الإجرائي لأي شخص".

وقالت مصادر قضائية إن التحقيق بدأ بسبب مخاوف أثارتها ابنتا مارادونا دلما وجيانا وجانا بشأن العلاج الذي تلقاه من مرضه القلبي في منزله في تيغري شمال بوينس آيرس.

وتوفي مارادونا يوم الأربعاء متأثرا بنوبة قلبية عن 60 عاما ودفن يوم الخميس في مقبرة جاردين دي باز بضواحي العاصمة الأرجنتينية.

وقال مصدر قريب من تحقيق سان إيسيدرو: "تحقيقاتنا جارية ، ونتحدث إلى شهود بينهم أفراد من عائلة" مارادونا.