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تعليم

أبو الدهب: علوم حلوان مستعدة لإقامة الامتحانات العملية فى مقر الكلية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:53 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم

قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية بدأت إجراءات التعقيم والتطهير، وذلك للتجهيز للامتحانات العملية التى سوف تقام  فى معامل الكلية، وأنه قد أصدر تعليمات بالتشديد على ارتداء الكمامة لطلاب الكلية والعاملين بها، وذلك للتأكيد على مرور الامتحانات بدون أى إصابات بفيروس كورونا .

  

وصرح الدكتور عماد أبو الدهب بأن الكلية مستعدة لانطلاق أعمال امتحانات الميد ترم والعملى، وأن الكلية تقوم بالتجهيز لامتحانات العملى التى سوف تقام فى الأسبوع المقبل، وأن عملية التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية فى المدرجات وفى قاعة المحاضرات ومعامل الكلية، وذلك للتصدى لفيروس كورنا المستجد.


وأضاف أبو الدهب أن الكلية لا يوجد بها أى حالات كورنا بين طلابها أو أعضاء هيئة التدريس، وأن الدراسة مستمرة وتسير بشكل منتظم بدون أى معوقات حتى الآن.

 

وأوضح الدكتور ماجد  نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة حددت الموعد الرسمي لإجراء اختبارات الميد تيرم على مستوى كليات الجامعة، لتبدأ فى 25 نوفمبر وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية .


كما أن اختبارات الميد تيرم ستتم على محورين حسب طبيعة كل كلية والأعداد بها، حيث سيتم إجراؤها أون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية الإلكترونية لبعض الفرق الدراسية، وإجراؤها  بالحضور إلى قاعات الجامعة.



وتراعى جامعة حلوان  تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم، كما يتم  تطبيقها طوال العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعي، إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية، وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات.

 وكان قد صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بشأن تقليل نسب حضور طلاب الانتساب، بأن السبب في ذلك هو تخفيض الكثافة الطلابية داخل الجامعة بفصل الشتاء للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه في حالة ظهور أي أعراض لفيروس كورونا على أي من الطلاب، يتم إخطار إدارة الجامعة ويتم عزل الطالب منزليا، ويتم متابعة علاجه عن طريق مستشفى الطلبة بالجامعة

 وشددت جامعة حلوان على طلابها اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا من لبس الكمامة وعدم خالعها أثناء تواجد الطالب فى قاعة المحاضرات أو تواجده فى ساحة الجامعة.

 

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