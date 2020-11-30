الزمالك ومرتضى منصور.. حكاية سقوط الأبيض بعد عزل المستشار.. ودعم الجماهير لأبناء ميت عقبة

تخلل الخوف والذعر قلوب جماهير نادي الزمالك، بعد قرار أشرف صبحي، وزير الرياضة، بإيقاف مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.





ومن الواضح أن جماهير نادي الزمالك ستفتقد المستشار مرتضى منصور، بعد انهاء مشواره مع القلعة البيضاء وتعيين مجموعة من المستشارين خلفًا له للقيام بعمل مجلس الإدارة.





السر في ذلك هو أن الزمالك تحت قيادة مرتضى منصور حقق العديد من البطولات والألقاب التي ربما أعادت الفريق الأبيض منافسا بعد سنوات من السقوط.





- بطولات الزمالك مع مرتضى منصور

الزمالك كان قبل ذلك التاريخ قد حقق لقبين لكأس مصر ولقبًا في بطولة الدوري، وذلك موسم 2014-2015، وبعد أن اكتسب رئيسه الصفة النيابية حقق لقب كأس مصر في 2016 على حساب الأهلي، كما حل وصيفا لبطل دوري أبطال أفريقيا في نفس العام.





وفي 2017 وتحديدا في شهر فبراير فاز الزمالك بالسوبر المصري على حساب الأهلي، بعدما كان قد خسره أمام نفس الفريق في أكتوبر 2015.





عام 2017 لم يكن سعيدا للقلعة البيضاء حيث شهد خروجا مبكرا من دوري الأبطال، ثم في بداية 2018 خروج صادم من الدور التمهيدي على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي بالكونفدرالية.





وعوض الزمالك إخفاقه بلقب كأس مصر في مايو 2018، وفي ختام نفس العام ومع المدرب السويسري كريستيان جروس فاز الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي على حساب الهلال.





ثم في 2019 حقق اللقب الأهم وهو كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يكتمل العام نفسه بلقب كأس مصر مع المدرب ميتشو، الذي خسر أيضا السوبر المصري أمام الأهلي.





في مطلع 2020 وتحديدا في فبراير فاز الزمالك بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، ثم السوبر المصري أمام الأهلي وكلاهما تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وفي ظل رئاسة النائب البرلماني مرتضى منصور.





على مستوى اللعبات الأخرى حقق الزمالك أيضا في السنوات الخمس الماضية عدة ألقاب أهمها البطولة الأفريقية لليد والسوبر الأفريقي، وأيضا دوري كرة السلة الغائب منذ سنوات.





- الاستغناء عن مرتضى منصور وتعيين البكري

تسلم المستشار أحمد البكري، رئاسة نادي الزمالك، يوم الإثنين، بعد تعيينه رسميًا، خلفًا لمرتضى منصور بعد اعلان وزير الرياضة عن قرار عزل مجلس إدارة الزمالك.





وخرج أحمد مرتضى منصور نائب رئيس الزمالك بتصريح عقب قرار الاستغناء قال خلاله :" شكرًا للجميع شكرًا جمهور الزمالك العظيم وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين شكرًا لزملائي في المجلس الحالي والمجالس السابقة شكرًا لكل أعضاء المنظومة الرياضية وشكرًا لكل من حاربني أحترم الجميع وأقدرهم الحمد لله يعلم الله كل شيء.... #الزمالك في القلب دائمًا شكرًا".





ومن بعده كتب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم بالنادي في المجلس المنحل: اليوم صباحا تم توجيه الشكر لي على المرحلة السابقة، بالتالي اليوم أرحل عن نادي الزمالك بعد ٢٨ شهرًا وأعود لمكاني مشجعًا للنادي يومًا ما كان أقصى أحلامي منذ الطفولة هو ارتداء قميص نادي الزمالك والتشرف بتمثيله والفوز معه ببطولات كلاعب ولم تكتب لي .





وتابع "‏تشرفت شرفا اكبر بالإشراف على فريق الزمالك والنجاح في تحقيق 5 بطولات تسعد جماهيره على مدار عامين ولكن كمسئول، لم يكتب لي الاستمرار ولم أتمكن من استكمال ما بدأته وما تمنيته من تطوير لكن وجودي على رأس منظومة الكرة شرف لا يوازيه شيء".





وأضاف "‏شكرًا لمجلس الإدارة وشكرًا مرتضى منصور على ثقتك فيّ وعلى ما قدمته للزمالك لولاك لما نولت هذا الشرف ، أتمنى اكون رفعت رأسك كأحد العاملين في النادي وكابن قبل أي شيء..‏ شكرًا لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والادارية والعمال ، تشرفت بالعمل معكم. أتمنى التوفيق لكم جميعا وفعلًا تشرفت بكل لاعب في الجيل ده كنتم رجالة استحقيتم ما وصلتم من بطولات و حب واحترام من جماهيركم .





‏وتابع "جماهير نادي الزمالك بدأت علاقتنا في مساحة من الشك في قدرتي على النجاح ونجحنا كفريق كرة القدم في اسعادكم في اوقات كثيرة بدعمكم وثقافتكم وحبكم للكيان مكسبي الكبير هو ثقتكم فيا واحترامكم ليا كل كلمات الشكر لا تكفي وأرجو تقبلوا اعتذاري عن أي تقصير وأتمنى اني كنت عند حسن الظن".





واختتم "‏أتمنى كل التوفيق لمن سيقود النادي ولمن سيخلفني في ادارة كرة القدم وأتمنى الحفاظ على الفريق واستقراره وان تتوقف تصفية الحسابات والعبث بهذا النادي العظيم عند هذا الحد ، من اليوم سأدعم النادي والفريق كمشجع و سأعود يومًا ولكن أقوى من الأول ‎#الزمالك ".





- تخوف الجماهير

إصابة الجماهير بالرعب عقب رحيل مرتضى منصور، أعادهم لذكريات أليمة، عاشتها جماهير النادي الأبيض، ما بين عامي 2005 و2014، عقب قرار مماثل بحل مجلس إدارة الزمالك، الذي كان يقوده أيضًا مرتضى منصور وقتها، وتعيين سلسلة من اللجان المؤقتة.





وتوالت لجان مؤقتة على نادي الزمالك خلال تلك الفترة أغلبها، لم تكن لها دراية بإدارة الأندية، وهو ما أدى لإهمال الفرق الرياضية، فتولت لجان برئاسة محمد عامر وهو طبيب، ومرسي عطا الله وكان يعمل صحفيا سياسيا، وممدوح عباس وهو رجل أعمال، وكلها لجان تم تعيينها وفشلت في مهمتها وانهار النادي على يديها.





خوف جماهير الزمالك زاد بسبب تعيين ثلاثة مستشارين لإدارة النادي، لقلة خبرتهم في هذا المجال، وعدم معرفتهم بأمور الأندية والفرق الرياضية.





- سقوط فريق كرة القدم

انهار فريق الكرة في فترة اللجان المؤقتة، وأصبحت الجماهير تطلق عليها لقب "الحقبة السوداء" حيث لم يحصل الزمالك سوى على لقبين في كأس مصر.





بينما خلال السنوات الست الأخيرة التي قاد فيها مرتضى منصور الزمالك، حصل الفريق الأبيض على 10 بطولات مختلفة، وهي 5 بطولات لكأس مصر، وبطولة للدوري المصري، وبطولتان للسوبر المحلي، بجانب بطولة الكونفيدرالية ومثلها للسوبر الأفريقي، كما تأهل الزمالك مرتين لنهائي دوري أبطال أفريقيا عامي 2016 و2020.





- صفقات مضروبة

تعيين مجالس مؤقته لا تملك السلطة للصرف ببذخ على فريق الكرة، جعل الزمالك خلال الحقبة السوداء، يضم لاعبين أجانب مثل الكينج ساني وكريم الحسن وأولي كوفي، وهي صفقات لا تقارن بالموجودة حاليًا في النادي مثل الدولي التونسي فرجاني ساسي والمغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وغيرهم.





كما اتجه الزمالك في تعاقداته المحلية خلال اللجان المؤقتة إلى لاعبين من الدرجة الثانية والثالثة مثل محمد أبوخنجر ومحمد المرسي ومحمد سعيد قطة، وكلها صفقات أثبتت فشلها، فيما يملك فريق الكرة حاليًا عددا من أفضل اللاعبين الدوليين في المنتخب المصري، مثل طارق حامد ومحمود علاء ومحمد أبوجبل ومصطفى محمد وغيرهم.





- رسالة رئيس الزمالك الجديد

رئيس النادي الجديد، المستشار أحمد البكري رد على تخوف جماهير الزمالك بالتأكيد على أن فريق الكرة خط أحمر بالنسبة لمجلسه، وسيتم التجديد لفرجاني ساسي، وبقاء المدرب البرتغالي باتشيكو.





وأكد البكري في تصريحات للصحفيين عقب توليه المهمة، أن هناك لجنة من خبراء النادي مثل أيمن يونس وعبد الحليم علي ستتولى ملف فريق الكرة وستحافظ على هذا الجيل من اللاعبين.