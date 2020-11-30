مصطفى مدبولي بتاع شغل.. أحمد موسى يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المعلومات المتداولة عن التعديل الوزاري الوشيك والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد أكاذيب ؛ ليس لها أساس من الصحة.





وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن التعديل الوزاري المنتشر على السوشيال ميديا أكاذيب من أجل البلبلة والإثارة؛ مرددا «مفيش تعديل وزاري في الوقت الحالي.. البرلمان الجديد لسه مبدأش».





وأكد أحمد موسى، أن التعديل الوزاري عندما يحدث سيتم الإعلان عنه للجميع؛ متعجبًا «هو في تعديل وزاري في السر!».





وأشار أحمد موسى، إلى أنه حتى الآن لم تتم معرفة مصدر هذه الشائعات بهدف إثارة البلبة؛ منوها بأن البرلمان في إجازة ولن يعود إلا في 15 ديسمبر.





ونوه أحمد موسى، بأنه لا يوجد تعديل وزاري إلا بموافقة مجلس النواب.





وأثني أحمد موسى، على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة، ويعطي بيانات تفصيلية للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ موضحًا «مصطفي مدبولي بتاع شغل «شغيل» وفي منتهى الانضباط والهمة».



ونفت مصادر مسئولة، ما تردد من أنباء حول تعديل وزاري وشيك فى الحكومة خلال الفترة الراهنة، مؤكدة أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة البلبلة، وعلى الرأى العام ألا يتفاعل معها.





وترددت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات غير معلومة المصدر، تفيد بوجود تعديل وزارى وشيك ووضع قائمة مزيفة بأسماء الوزراء الراحلين، بهدف التأثير على أدائهم وإثارة حالة من اللغط والبلبلة، الأمر الذي استدعى نفى تلك الشائعات.



