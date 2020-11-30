الأوقاف تعلن عن حاجتها لـ 3 أئمة حاصلين على الدكتوراه لإيفادهم للخارج

أعلنت وزارة الأوقاف، عن حاجتها إلى إيفاد ثلاثة من الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه ليحلوا محلهم في التخصصات التالية :البلاغة والنقد ، واللغويات، والدعوة والثقافة الإسلامية أو الأديان والمذاهب.





وحددت وزارة الأوقاف، مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم :

أن يكون مُسكنا على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف، وأن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمسة أعوام.





ويشترط في المتقدم، أن يكون حاصلا في تقارير الكفاية على مرتبة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، ولم يوقع عليه أي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخريين، وألا يزيد السن عن (55) عامًا في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.





ويشترط، ألايكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أو التعاقد الشخصي، وألا يكون قد صدر بشأنه – من أى جهة رسمية – قرار ، أو توصية بالحرمان من السفر للخارج ؛ مالم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.





واشترطت الوزارة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ؛ مالم يكن قد رٌدَ إليه اعتباره، وأن يجتاز الاختبارات العلمية والمقابلة الشخصية النهائية المقررة.





تقدم الطلبات على موقع الوزارة الإلكتروني (أوقاف أونلاين ) اعتبارا من : 1 / 12 حتى 15 / 12 / 2020م ، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبارعبرالموقع ذاته.



