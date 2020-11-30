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تعليم

وكيل تعليم قنا يشدد على وضع كلمات سر للسيارات الذكية بالمدارس

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:04 م
تعليم قنا
تعليم قنا
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يوسف رجب

شدد الدكتور صبري خالد، و كيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة وضع كلمة سر للسبورات الذكية من قبل مسئول مناهل المعرفة، لضمان عدم اساءة استخدامها بجانب تسجيل البرامج التعليمية التي تبث عبر التلفزيون الرسمي و تخزينها على اسطوانات للطلاب وإعلان جدول الحلقات الجديدة وفتح قنوات اتصال مع أولياء الأمور وعقد لقاءات دورية لبحث المشكلات و الاسهام في طرح الحلول.


جاء ذلك في الاجتماع المنعقد بقاعة المديرية، بحضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية و سعيد حسن رئيس مجلس الأمناء و مديري عموم الإدارات التعليمية و مديري إدارات التخطيط و الاحصاء وتكنولوجيا المعلومات و العلاقات العامة.


وأكد خالد، أهمية الالتزام بالقرارات الوزارية رقم 74 المعني بتشكيل لجنة البيئة والصحة بكل إدارة تعليمية ومدرسة و الإخطار الفوري عند ظهور أي حالات اصابة، وكذلك القرار الوزاري 192 الخاص بتفعيل مجموعات التقوية.


كما شدد خالد، علي ضرورة الرجوع إلى الادارة ومن ثم المديرية في حال عقد أي دورات أو ندوات أو ورش عمل لجهات من خارج المدرسة و كذلك عدم قبول أي تبرعات إلا بعد الرجوع إلى المديرية مع مراعاة التسلسل الوظيفي في المكاتبات بجانب تفعيل سجلات الأمن والزيارات بالمدارس.


و في سياق آخر كرم الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، مسئولي الاحصاء بالإدارات التعليمية، بحضور عدد من القيادات التعليمية.


وأوضح خالد، بأنه تم تكريم، إدارت" الوقف و نقادة و أبوتشت" نظرًا لإشادة الادارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة بجهد رؤساء أقسام الإحصاء ومسئولي تكنولوجيا المعلومات بالمدارس في إدارة منظومة الاحصاء ونظم المعلومات وتحقيق نسبة 100% من الاحصاء الاستقراري.

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وكيل تعليم قنا يشدد على وضع كلمات سر للسيارات الذكية بالمدارس
وكيل تعليم قنا يشدد على وضع كلمات سر للسيارات الذكية بالمدارس
وكيل تعليم قنا يشدد على وضع كلمات سر للسيارات الذكية بالمدارس
وكيل تعليم قنا يشدد على وضع كلمات سر للسيارات الذكية بالمدارس
وكيل تعليم قنا يشدد على وضع كلمات سر للسيارات الذكية بالمدارس
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