علاجات منزلية للدوار

الدوار هو شعور بالدوار ، يحدث مع أو بدون أي حركة، يحدث عندما يشعر الدماغ أن الجسم غير متوازن على الرغم من أنه ليس كذلك، عند الشعور بالدوار ، يجب أن يجلس الشخص على الفور لتقليل فرص الإصابة إذا سقط.

عادةً ما يكون الدوار أحد أعراض حالة طبية أساسية أو عدة حالات مختلفة. في بعض الأحيان ، سيحدث الدوار مرة واحدة فقط ، ولكن بالنسبة للأشخاص الآخرين ، فإنه سوف يتكرر حتى يتم تحديد السبب الأساسي.

حقائق سريعة عن الدوار:

يمكن أن تستمر الأعراض في أي مكان من بضع دقائق إلى بضع ساعات وقد تأتي وتختفي.

يعتمد علاج الدوار على السبب.

يمكن للأدوية أن تخفف أعراض الدوخة والغثيان ودوار الحركة،

يمكن إدارة الدوار بشكل طبيعي باستخدام مجموعة متنوعة من العلاجات المنزلية

واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للتحكم في الدوار هي تقنية تسمى مناورة إيبلي. يتضمن ذلك مجموعة من الخطوات التي يتم إجراؤها قبل النوم كل ليلة حتى تختفي أعراض الدوار لمدة 24 ساعة على الأقل.

يقول تقرير صادر عن معهد الجودة والكفاءة في الرعاية الصحية أن 52 من كل 100 شخص يستخدمون مناورة إيبلي يستريحون من أعراض الدوار.

أعراض الدوار

إذا ظهرت أعراض الدوار من الجانب الأيسر والأذن اليسرى ، فيمكن إجراء مناورة إيبلي من خلال:

الجلوس على حافة السرير وتحويل الرأس 45 درجة إلى اليسار

الاستلقاء بسرعة ومواجهة الرأس على السرير بزاوية 45 درجة

الحفاظ على الموقف لمدة 30 ثانية

لف الرأس إلى منتصف الطريق - 90 درجة - إلى اليمين دون رفعه لمدة 30 ثانية

تحويل الرأس والجسم كله إلى الجانب الأيمن ، والنظر إلى الأسفل لمدة 30 ثانية

الجلوس ببطء مع البقاء جالسًا لبضع دقائق على الأقل

إذا بدأ الدوار في الجانب الأيمن من الأذن اليمنى ، فيجب عمل هذه الاتجاهات في الاتجاه المعاكس.

علاج الدوار

يبحث أغلب الأشخاص فى علاج الدوار، لذلك نقدم لهم أبرز علاجات الدوار.

الجنكة بيلوبا

الجنكة هي عشب صيني معروف بقدرته على علاج أعراض الدوار. وهو يعمل عن طريق إدارة تدفق الدم إلى الدماغ لتخفيف مشاكل الدوخة والتوازن.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية لطب الأنف والأذن والحنجرة أن الجنكة فعالة مثل عقار بيتاهيستين في إدارة الدوار.

شاي الزنجبيل

وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة الوخز بالإبر و Tuina Science أن جذر الزنجبيل يمكن أن يقلل من آثار الدوار بشكل أفضل من إعادة الوضع اليدوي ، مثل مناورة Epley ، وحدها.

يمكن نقع جذر الزنجبيل في كوب من الماء المغلي لمدة 5 دقائق. يمكن أن يساعد العسل في الطعم المر. قد يساعد شرب شاي الزنجبيل مرتين في اليوم على الشعور بالدوخة والغثيان وأعراض الدوار الأخرى.

لوز

اللوز مصادر غنية بفيتامينات أ ، ب ، هـ.تناول حفنة من اللوز يوميًا يمكن أن يساعد في أعراض الدوار.

كيف يساعد اللوز غير معروف ، ولكن من الممكن أن محتوى الفيتامينات يمكن أن يقاوم أسباب الدوار.

البقاء رطبًا

يمكن أن يسبب الجفاف أعراض الدوار. حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يحفز هذه الحالة.

يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في تقليل مشاكل الدوخة والتوازن.

يحتاج الجسم من 8 إلى 12 كوبًا من السوائل يوميًا. في حين أن هذا يشمل جميع السوائل ، فإن الماء هو الخيار الأفضل لأنه خالي من السعرات الحرارية والكافيين وليس مدر للبول. تزيد مدرات البول من كمية الماء والملح الذي يطرده الجسم على شكل بول.

الزيوت الأساسية

قد تساعد الزيوت الأساسية المختلفة ، عند وضعها موضعيًا أو عن طريق الاستنشاق ، في تخفيف أعراض الدوار.

الزيوت الأساسية هي خيارات طبيعية وبأسعار معقولة للتحكم في أعراض الدوار ، بما في ذلك الغثيان والصداع والدوخة.

تشمل بعض الخيارات المتاحة للتحكم في الدوار زيوت النعناع والزنجبيل والخزامى والليمون الأساسية.

يتم استنشاق الزيوت الأساسية من خلال مصفاة أو تخفيفها في زيت ناقل قبل وضعها موضعيًا. قد يضطر الشخص إلى تجربة مجموعة متنوعة من الزيوت للعثور على أفضلها لعلاج أعراض الدوار.

خل التفاح والعسل

يعتقد أن كل من خل التفاح والعسل لهما خصائص علاجية لتخفيف تدفق الدم إلى الدماغ. يمكن لمقدارين من العسل ومقدار من خل التفاح أن يمنع ويعالج أعراض الدوار.

العلاج بالابر

يطبق العلاج بالابر نفس مفاهيم الوخز بالإبر ، لكنه بدون إبر. الهدف من العلاج بالابر هو تعزيز العافية والاسترخاء. يمكن أن يساعد في إدارة الدوار عن طريق تحفيز نقاط الضغط في جميع أنحاء الجسم.

إحدى الطرق الشائعة ، تسمى طريقة العلاج بالابر P6 ، تتضمن نقطة ضغط فعالة تقع في الوترين بين الساعد الداخلي والرسغ.

يسبب الدوار الصداع والغثيان وازدواج الرؤية أو تغيرات في السمع.

بالإضافة إلى التسبب في شعور الشخص بعدم التوازن أو الدوران ، يمكن أن يؤدي الدوار إلى الأعراض التالية:

الغثيان أو القيء

حركات غير طبيعية في العين

الصداع

التعرق

رنين الأذن

فقدان السمع

رؤية مزدوجة

ضعف الذراع أو الساق

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.