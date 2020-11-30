إدارة الأهلي : بطولة أفريقيا هدية من ربنا للخطيب بعد تعرضه لضغوط كبيرة..فيديو

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الاهلي أن فرحة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا كبيرة وحركت مشاعرنا، مؤكدا انه يوم من الايام الجميلة فى تاريخنا وفرحة كبيرة وبطولة غائبة منذ 7 سنوات.

وأضاف قنديل خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب عبر برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار أن الخطيب استطاع الحفاظ على هوية النادي الاهلى وشخصيته بجميع المنافسات .

وتابع عضو مجلس ادارة النادي الأهلي أن جمهور الأهلي عظيم ويستحق الفرحة لأنه تحمل الضغوط ويواصل دعمه للاعبين، مؤكدا أن مصلحة النادي فوق الجميع وهو المبدأ الأساسي لدينا.

وأشار قنديل إلى أن بطولة دوري أبطال أفريقيا هدية من ربنا للكابتن محمود الخطيب لما تعرض له .

فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا كان الأهم للقلعة الحمراء هذا الموسم رغم تتويجه بالدوري الممتاز بفارق كبير عن غريمه التقليدي الزمالك، ولكن في عهد الخطيب رئيساََ للنادي الأهلي لم يتوج الأحمر بهذه البطولة فكان حلماََ وتحقق ببراعة.









الفوز الذي حققه الأهلي المصري على حساب مواطنه الزمالك، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، أضاف عدة مكاسب أخرى للفريق الأحمر.









وفي هذا التقرير نرصد لكم مكاسب عديدة حصدها الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة:









توج الفريق الأحمر بالبطولة التاسعة في تاريخه لدوري أبطال أفريقيا، وهو المكسب التاريخي للمارد الأحمر في ليلة كروية من الدرجة الأولى، هذا الفوز رفع رصيد النادي الأهلي من نجوم دوري الأبطال إلى النجمة التاسعة وهي الأغلى.









يعود المارد الأحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية كمكسب ثانٍ، في البطولة التي تستضيفها مدينة الدوحة عاصمة قطر، والتي تقام في الفترة من الأول فبراير وحتى 11 من الشهر ذاته 2021، حيث أبلى الأهلي خلال المشاركات القارية في نسخة اليابان وحصل على المركز الثالث.









يواجه النادي الأهلي عقب تتويجه بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، فريق نهضة بركان المغربي في المباراة التي ستقام في مدينة القاهرة؛ للعب مباراة السوبر الإفريقي، ويعتبر هذا المكسب الثالث للأهلي.









يحصل النادي الأهلي على مكافأة مالية قدرها 2.5 مليون دولار؛ بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، إضافة إلى حصول الأهلي على مليون دولار نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية .







