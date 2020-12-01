خبير جيولوجي بقنا: ما تردد من خرافات عن كولة أبوليلة ادعاءات لا يقبلها العقل ..شاهد

قال الدكتور مصطفي محمود اسماعيل، خبير استشاري في العلوم الجيولوجية، إن منطقة كولة أبوليلة الواقعة شرق مدينة دشنا، بـمحافظة قنا، عبارة عن جبل من الأحجار الجيرية و الطفلات، فضلًا عن بعض الأحجار الصغيرة، و يتراوح عمرها ما بين عصري البلاروسين حتي الايوسين، و أن ما تم تداوله عن أطباق طائرة هو ادعاءات لا أساس لها من الصحة، و خارج نطاق العقل.





وتابع اسماعيل، زرت منطقة كولة أبوليلة التي ادعي الفيديو المنشور، نزول أطباق طائرة بها، و أقمت فيها معسكر لعدد من الأيام، ضمن مشروع لإنتاج الإسمنت لصالح الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ولم نلحظ بها في شيء غريب أو مختلف كما يردد الفيديو المنشور.





وأضاف اسماعيل، من مشاهدتي للحجر الذي تحدث عنه الفيديو أنه قد يكون من من الأحجار الكريمة، أو كوارتز دخلت عليه أكاسيد حديد، وفي هذه الحالة نقول عليه نصف كريم، و هي عادة ما تعطي هذا اللون الشفاف، لكن في النهاية لا نحكم علي الحجر إلا بعد تحليله داخل العمل، مع ربط ذلك بتجاربنا و خبراتنا المعملية.





وأشار اسماعيل، إلي أن الهيئة العامة للثروة المعدنية و هيئة المساحة الجيولوجية، لهما العديد من الدراسات الطبقية و المعدنية حول أماكن وجود الأحجار الكريمة أو غيرها من المعادن، فمثلا الزمرد يوجد في جبل زباره جنوب القصير ، الزبرجد في جزيرة القديس يوحنا بالبحر الأحمر، و الفيروز في جبل المغارة بسيناء، و هو ما يرجح أن يكون هذا الحجر ضمن أحجار منقولة عبر السيول، سواء القادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر أو هضبة المعاذة إلي وادي النيل بقنا، خاصة و أن هذه السيول لها قوة تدميرية كبيرة و تصنف بأنها سيول من الدرجة الأولي.





و أوضح اسماعيل، أنه لا يوجد حجر بلوري يضيء ليلا، كما أن حديث الفيديو عن نزول طبق طائر بمنطقة "كولة أبوليله" و أن سطح المنطقة الجبلية يشبه مطار مجهز فهو خارج نطاق العقل، فجبال مصر كلها مسطحة من الأعلي وهذا ليس بشيء خارق أو جديد.







و استنكر الخبير الجيولوجي، ما تردد في الفيديو عن استيلاء أهالي المنطقة علي الطبق الطائر و القضاء علي المتواجدين به، وكان من البديهي التساؤل عن مصير الجثث و مكان دفنهم وبقية أجزاء الطبق المزعوم، وهو ما كان يستدعي تفنيد هذه الخرافات و الرد عليها علميًا.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يتحدث عن حجر شفاف بحوزة مزارع بقرية أبودياب، يفيد بأنه عثر عليه في كولة أبوليلة، و أن الحجر يضيء ليلا و يصدر إشارات غريبة، فضلا عن أن المنطقة شهدت هبوط طبق طائر من الفضاء و يحيط بها غموض لم يتم الكشف عنه حتي الآن.





اقرأ أيضًا :

كولة أبو ليلة منطقة الغموض .. العثور على حجر سقط من طبق طائر في قنا .. شاهد

بتكلفة 130 مليون جنيه .. اجتماع تنسيقي لبدء تنفيذ كوبري علوي بمنطقة الرياح في قنا





