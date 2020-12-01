32.8 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة الصادرات غير النفطية لأبوظبي خلال 3 أشهر

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ارتفعت قيمة إجمالي صادرات وإعادة صادرات إمارة أبوظبي غير النفطية بنسبة 62.5% خلال الفترة ما بين شهري يونيو وأغسطس 2020 بقيمة وصلت إلى 32.8 مليار درهم، بالمقارنة مع الفترة من مارس إلى مايو من العام الحالي، والتي سجلت خلالها تلك الصادرات قيمة 20.2 مليار درهم.جاء ذلك ضمن تقرير أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حول نتائج ومؤشرات صادرات الإمارة من السلع غير النفطية والمعاد تصديرها خلال فترة بدء أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" ، وتحديدًا من مارس حتى أغسطس 2020.وقال محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: " إن هذه النتائج تأتي لتؤكد النمو الذي حققته إمارة أبوظبي في إجمالي صادراتها غير النفطية والمعاد تصديرها على الرغم من تداعيات جائحة "كوفيد 19" على مستوى العالم وما أحدثته من أزمة اقتصادية عالمية أثرت بشكل سلبي على اقتصادات دول العالم " .وأكد أهمية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الإمارة ودول منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع .. مشيرا إلى أن هذه العلاقات المتينة تعكس ثقة الشركاء الدوليين بصادرات الإمارة غير النفطية واستمرار الطلب عليها، الأمر الذي يؤكد تنافسيتها العالية على المستويين الإقليمي والدولي.ولفت رئيس الدائرة إلى حرص حكومة إمارة أبوظبي على استمرار الأداء الاقتصادي المتميز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص عبر الاستفادة من حزمة المبادرات والمحفزات الداعمة لها خلال أزمة انتشار فيروس "كوفيد 19"، لافتا إلى اتخاذ الحكومة سلسلة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية لضمان استمرارية أعمال شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الإمارة، وتقليص الآثار السلبية الناجمة عن هذه الأزمة التي اجتاحت العالم خلال الفترة الماضية.وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على استمرار زيادة نسبة صادرات الإمارة من المنتجات والسلع المختلفة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا، ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، مؤكدًا الاستمرار في مواصلة الجهود التي تدعم الاقتصاد المحلي وتحافظ على المكتسبات الاقتصادية للإمارة، بما يتماشى مع رؤية وتوجهات قيادة حكومة أبوظبي.