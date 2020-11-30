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ساحة رأي

د. بهاء الدين زغلول يكتب: يورجن كلوب يحارب طواحين الهواء

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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أسطورة مشهورة ومعروفة ، لا تخلو من الإسقاطات السياسية أو المجتمعية . فيها الدون كيشوت يفرغ لمحاربة طواحين هواء !!!
فهي حرب مع عدو وهمي ، لن تهزمه . و لن يكون أبدا أي متضامنين من حولك . حتى يخوضوا معك حربك غير الموزونة لأنها محكوم عليها بالفشل . فطواحين الهواء لا ترضخ !!!


هكذا يورجن كلوب .. أعلن حربا منطقية جدًا ، على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم . بسبب مواعيد المباريات . يكفي قولًا تعنت الاتحاد الإنجليزي مع الأندية في المواعيد المحددة لإقامة المباريات ، استنادًا - فقط - لعقود البث و الرعاية المتفق عليها مسبقًا . فأسطورة التشدد و الالتزام الإنجليزي في الدوري الممتاز EPL ، ماهي الا احقاق لبنود تعاقدية مع شركات البث و الرعاية الرياضية . و ليست طبقا للأندية !!!


فتجد فِرقا كـ ليفربول و مانشيستر و تشيلسي ، مجبرة على اللعب مباراتين في أسبوع واحد !!! و قد يصل الأمر للعب مباراة كل ثلاثة أيام !!! فمن المنطقي أن تجد الكثير من الإصابات و الإجهاد على تشكيلة الفرق المشاركة في المنافسات الأوروبية . نظرا لضغط المباريات . وتلك الأمور هي السبب الأول الرئيسي لإخفاقات الإنجليز في المحافل الدولية . كدوري أبطال أوروبا ، و المنافسات الدولية .


انظر لبطل إنجلترا ... خط دفاع كامل مصاب ، و ثلاثة في الوسط . بمجمل سبعة أفراد من قوام الفريق الأساسي . أما عن الثري الخليجي، فمركزه المحلي يشرح حاله . و أحمر مانشيستر كذلك . لكن لم ينطق أحد سوى يورجن كلوب !!!


مازال يتحدث في كل مؤتمراته عن إعادة جدولة المباريات لتلك الفرق ، وإعطاء فرصة الخمسة تغييرات في البطولات المحلية . او حتى قد يستطرد الحديث عن تخفيف فترة البوكسينج !!! لكن هذا لن يحدث ، بسبب رفض معظم الأندية لذلك . فمن لن يرغب في مواجهة كبار إنجلترا في مرحلة إرهاق و تذمر ؟!!


لذلك .. هي حرب خاسرة . فلا بديل عن تلك الأمور إلا بالتضحية . وهذا ماقام به الألماني بعد مباراة ليستر سيتي المهمة . خرج علينا بجملة غاية في الصعوبة . قال نصا ( قد يصل بي الحال إلى إعطاء برايتون الثلاث نقاط ) مشيرًا إلى صعوبة المهمة . فبعد ليستر سيتي ، واجه أتلانتا . ثم يسافر إلى برايتون !!! بكل هذه الغيابات ؟!! بل ستزيد يا سيادة المهم . لن تقوى الفرق على مواجهة كل تلك المباريات ، خصوصًا في لحظات تواجد منافسات دولية مع منتخبات بلادها أيضًا !!!!! فقرر مواجهة أتلانتا بفريق رديف تماما ، حتى يفوز على برايتون . و لنؤجل الصعود من دور المجموعات إلى وقت آخر .


فهنيئًا للاتحاد الإنجليزي على إخفاقات أوروبية متوقعة تماما ... وهنيئا لشركات البث و الرعاية على استغلال أندية منتصف الجدول للموقف.

شخصيا .. سأكون في غاية الذهول إن فاز نادٍ إنجليزي ببطولة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم !!! ومن يريد ذلك ، فعليه التخلي عن محلياته. ولننتظر عقوبة في حق يورجن كلوب إن لم يكف عن دق طبول الحرب غير الموزونة .


أنت وحدك عزيزي يورجن ... لكننا نفهم .. ونثق .
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