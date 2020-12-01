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تعليم

لطلاب آثار القاهرة.. تعرف على أماكن امتحان الميدتيرم لمواد التخلفات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:36 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
‎كشفت كلية الآثار جامعة القاهرة ، على ‎الأماكن المخصصة لجميع الطلاب الذين لديهم مواد تخلفات من الفرقة الأولى لأداء امتحان الميدتيرم الحضورى وذلك ‎سيكون في المدرجين الكائنين بالدور الرابع بالمبنى المشترك مع دار العلوم . 
  أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، أن امتحان الميدتيرم لمقرر فنون صغرى اختيارى لطلاب الفرقة الرابعة سيتم عقده اون لين وليس حضوريا .
  كما نوهت كلية الآثار ، أن امتحان مقرر عمارة تقليدية لطلاب الفرقة الفرقة الرابعة بقسم الاثار الإسلامية سيكون اون لاين وليس حضوريا .

وقد كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية اثار جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الكلية خلال تواجد الطلاب باليوم الدراسى .

 وقال الدكتور احمد رجب فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الكلية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق نظام التعليم الهجين خمسين في المائة حضوري وخمسين في المائة اون لاين عبر منصة بلاك بورد . واضاف " رجب " انه يراعي تخفيض الاعداد بقاعات المحاضرات ومراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات ولايسمح لمن يخلع الكمامة بحضور المحاضرات . كما اكد عميد الكلية ، على ان الكلية تقوم بالتعقيم المستمر للقاعات وجميع الاماكن بالاضافة الى قياس حرارة الطلاب ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية والمتابعة المستمرة والدايمة طوال الأيام بإشراف دقيق من ا د احمد رجب عميد الكلية وا د هالة عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع . وقال الدكتور صبرى السنوسى خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية قامت بالتعامل مع الحالة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والمتابعه معها حتى تم الشفاء بالكامل والتأكد من ذلك . 

واضاف " صبرى " ، انه الكلية قامت بتعليق الدراسة فترة ووتعاملت مع المحاضرات اون لاين فى تلك الوقت ، واشار الى انه حتى الان لم يتم رصد اى حالات كورونا حتى الان .

وكان الدكتور " صبرى " قد صرح بان المحاضرات ستكو متاحة اونلاين  لجميع طلاب الفرق اوليست المقررات ذاتها كما سيتابع الاساتذة مع الطلاب اونلاين على المنصة التعليمية .  وقال الدكتور صبرى لصدى البلد ، ان الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين 3 ايام حضور بالكلية و يومين اونلاين ، كما تقسم المجموعة الواحدة الى جزئين او على حسب السعة الاستعابية للكلية .
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