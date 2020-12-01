جامعة 6 أكتوبر تطلق مسابقة "المبادرات المجتمعية" | تفاصيل

أعلنت إدارة رعاية الشباب بجامعة 6 أكتوبر عن فتح باب الاشتراك في مسابقة "المبادرات المجتمعية" على أن تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع وذات عائد على المجتمع والبيئة بشكل يتماشى مع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر 2030 وبما يضمن تقديم حلول قابلة للتطبيق لإحدى القضايا أو المشكلات التي تواجه المجتمع .









ويسمح بقبول المبادرات الناشئة التى قدمت خطوات اولية فى سبيل تحقيق المبادرة وبصفة عامة يجب أن تتضمن المبادرة الابعاد الاتية :-









. تميز المبادرة وحداثتها

. وجود اهداف كمية يمكن قياسها

. قابلية المبادرة للتنفيذ وقياس الاثر

. مكانة العمل التطوعي بالمبادرة

. مردود المبادرة فى معالجة المشكلات المجتمعية

. العرض والتقديم بالمبادرة









يتم تقديم نسخة ورقية تتضمن ( الفكرة – الاهداف – آليات العمل – الميزانية التقديرية – الفئة المستهدفة – النتائج المتوقعة – عوامل النجاح الأساسية ) ، وتكون أوجه الدعم للمبادرة ( قطاع خاص – حكومي – مؤسسات مجتمع مدني – تمويل شخص ....الخ ) وكل ما من شأنه ان يساهم فى دعم المبادرة أو نجاحها .









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يجب تحديد النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة ( تجمع سكني – قرية – مركز – محافظة ) وتقديم عرض تقديمي للمبادرة بفيديو توضيحي لا يزيد على 5 دقائق ومنسوخ على (سي دي) وألا يزيد الفريق الممثل للمبادرة عن ( 5 ) افراد ولا تقبل المبادرات الفردية ، على أن يكون أخر موعد لاستلام المبادرات يوم الخميس الموافق 10/ 12/2020 بإدارة رعاية الشباب .









كما أعلنت إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية عن تنظيم معرض ومسابقة الفنون التشكيلية المؤهلة لمسابقة ابداع 9 وتكون الجوائز موزعة كالآتي ، على حسب التريب :-









يحصل المركز الأول على 20000 جنيه مصري.





ويحصل المركز الثاني 18000 جنيه مصري.





كما يحصل المركز الثالث على 16000جنيه مصري.









ويكون للمتخصصين وغير المتخصيين في المجالات الاتية :-





على أن تعقد يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020

‏( التصوير الزيتى - التصوير الفوتوغرافى - الاشغال الفنية - الرسم والجرافيك )

‏آخر موعد لتسليم الاعمال يوم الخميس الموافق 17/12/2020

‏للاشتراك وللتعرف على الشروط يرجي التوجه لإدارة رعاية الشباب



