في ذكرى وفاته الـ 32.. نجل عبد الباسط عبد الصمد: والدي لم يرحل عن عالمنا ومتواجد معنا بصوته دائما

قال اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد نجل الشيخ الجليل عبد الباسط عبد الصمد، إن والده لم يمت بل صوته وذكراه متواجدة معنا في الوقت الحالي، هو فقط جسده من ذهب ولكنه متواجد على مر العصور والأوقات، والجميع يحب صوته وتلاوته للقرآن الكريم.





وأضاف «عبد الباسط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن جيل والده كان جميع القراء للقرآن الكريم عمالقة، وكانت بينهم منافسة شريفة، ولم تكن بينهم كراهية أو بغض.





وتابع نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أن في عام 1951 لم يكن هناك ردايو في كل منزل وكان من يمتلك راديو في ذلك الوقت يضبطه على قناة القرآن الكريم حتى يستمع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ومن ثم يلتف الناس حوله للاستماع معه.





وأوضح اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد، أن اليوم ذكرى الـ 32 على رحيل والده بعد صراع مع مرض السكر دام لوقت ليس بقصير، مشيرا إلى أن والده سافر إلي كثير من البلدان وكان يستقبلونه بحفاوة كبيرة ويطلقون عليه كثيرا من الأسماء نظرا لجمال صوته في قراءة القرآن.





وتحل اليوم الاثنين، ذكرى وفاة صاحب الحنجرة الذهبية الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذي لاقى اهتمامًا منقطع النظير من المسئولين في مصر والخارج نظرًا لجمال صوته، وبسبب التحاقه بالإذاعة زاد الإقبال على شراء أجهزة الراديو وتضاعف إنتاجها وانتشرت بمعظم البيوت للاستماع إليه.





يُعد الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي ويتمتع بشعبية هي الأكبر في أنحاء العالم لجمال صوته ولأسلوبه الفريد، وقد لُقب بالحنجرة الذهبية وصوت مكة.





حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته، أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة، دخل الإذاعة المصرية سنة 1951، وكانت أول تلاواته من سورة فاطر.





عُين الشيخ عبد الباسط قارئًا لمسجد الإمام الشافعى سنة 1952، ثم لمسجد الإمام الحسين سنة 1958 خلفًا للشيخ محمود علي البنا.









وترك للإذاعة ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود ومصاحف مرتلة لبلدان عربية وإسلامية، وجاب بلاد العالم سفيرًا لكتاب الله، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984، وتوفي في 30 نوفمبر 1988.





ويستطلع «صدى البلد» في هذا التقرير، أسباب تميز صوت الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، الذي يعد أحد أهم القارئ في تاريخ العالم الإسلامي، قال القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، عضو مجلس نقابة قراء مصر، ونقيب قراء محافظات القناة الثلاث، إن الشيخ الراحل عبدالباسط عبدالصمد صاحب صوت ذهبي تقشعر له الأبدان عند سماعه، مشيرًا إلى أنه تميز بالخشوع في التلاوة وكان القرآن يمس قلبه قبل أن يصل لحنجرته ويتلفظ به لسانه.









وأضاف «محروس» لـ«صدى البلد»، أن صوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد يعد من «مزامير آل داود»، فكان رقراقًا يخترق القلب بسرعة، ولذلك أثر في جميع المُستمعين حول العالم، منوهًا بأن حينما يزور أي بلد إسلامي يجد حبًا جمًا للشيخ عبد الباسط، فهو صاحب مدرسة عريقة في التلاوة.



