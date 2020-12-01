ضبط 4 أطنان سكر وأرز مجهول المصدر قبل بيعه للمواطنين بسوهاج

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 طن "سكر حر – أرز أبيض" معبأة داخل عبوات بها نقص بالأوزان "بدون مستندات" مجهولة المصدر، تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج.



