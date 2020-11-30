بعد خروجهما من البيت الأبيض .. كم تبلغ القيمة الصافية لثروة إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر؟

منذ طفولتها مع والديها إيفانا ودونالد ترامب، إلى أن أصبحت مستشارة أولى للرئيس الأمريكي خلال فترة وجود والدها في البيت الأبيض، مرت إيفانكا ترامب بتحول ملحوظ طوال حياتها، لكن الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو امتيازها.





في الواقع، تم تصوير تاريخ إيفانكا وحظها مع الثروة في فيلم وثائقي باسم ولدت غنيا لعام 2003، الذي أخرجه المخرج جيمي جونسون، والذي تابع حياة أطفال واحد في المائة، وفقًا لـ "Town u0026 Country".





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وكانت إيفانكا تبلغ من العمر 21 عامًا فقط عندما ظهرت في الفيلم الوثائقي، لكنها حتى ذلك الحين، كانت تعرف ماذا تقول.





قالت إيفانكا للكاميرا: "بغض النظر عما أسمعه عن والديّ ، وعن عائلتي ، وبغض النظر عما قرأته ، فالحقيقة أنني فخورة جدًا بكوني ابنه ترامب".





ونظرًا لأن إيفانكا تبلغ من العمر 39 عاما، فقد أصبحت النموذج الأول لنظيراتها من عارضات الازياء على مستوى حياتها المهنية.





وكانت تجربتها كافية لتأسيسها كشخص مستقل عن والديها المشهورين، ومنذ ذلك الحين استمرت في الاستفادة من هذا بطرق رئيسية - على الرغم من أن إيفانكا لم تبتعد أبدًا عن لقب ترامب.





أطلقت إيفانكا ترامب خط أزياءها في عام 2011، والذي نما ليشمل العطور والمجوهرات الراقية.

وتم بيع علامتها التجارية في المتاجر الكبرى في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لـ شيستشيت.

ومع ذلك، بعد فوز دونالد ترامب الرئاسي لعام 2016، أصبحت الأمور اكثر تعقيدا بالنسبة لها



انضمت إيفانكا إلى والدها في البيت الأبيض وبدأ الحديث حول علامتها التجارية الخاصة في الانتقال إلى السياسة.

ووفقًا لصحيفة ذي اتلانتيك، ارتدت إيفانكا سوارًا من خط المجوهرات الفاخرة الخاص بها ، والذي تم بيعه بالتجزئة بمبلغ 10800 دولار أمريكي ، خلال مقابلة 60 دقيقة في نوفمبر 2016.

وفي اليوم التالي، أعلن فريق التسويق الخاص بها عن السوار ونما التقاطع بين الوضع السياسي وتسويق العلامة التجارية.

ونظرًا لأن سياسات دونالد تسببت في مزيد من الانقسام في الولايات المتحدة، قرر تجار التجزئة مثل نوردستروم الابتعاد، وفي فبراير 2017 ، قاموا بالتخلي عن علامة ايفانكا التجارية بالكامل، وفقًا لـ ذي اتلانتيك.

وتراجعت المبيعات أكثر وبحلول عام 2018، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، أغلقت إيفانكا مشروعها التجاري تمامًا.



بدا الجانب التجاري لها بسبب الارتباط بالرئيس سيئًا، ومع ذلك، تمكنت إيفانكا من جني الملايين خلال رئاسة والدها.

بينما فقدت خطوط أزياء إيفانكا ترامب زخمها خلال رئاسة دونالد ترامب، فإن هذا لا يعني أنها لم تكسب المال.

لا تزال إيفانكا وزوجها الملياردير اليهودي جاريد كوشنر يحصدان الملايين أثناء عملهما كمستشارين كبار للرئيس.

ووفقًا لـ فوربس، جلبت ايفانكا وجاريد ما بين 28.8 مليون دولار و 135.3 مليون دولار في عام 2018 وحده من خلال محافظهما الاستثمارية الواسعة.

ومن المفيد أن تكون نجلة الرئيس ترامب، خاصة وأنها تمتلك 7.5٪ من أسهم فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة، وفقًا لمجلة فوربس، قد جلبت هذه الحصة التي تقارب نحو 4 ملايين دولار من "الإيرادات المتعلقة بالفنادق"، لكن لم يكن هذا هو الدخل الوحيد المتعلق بترامب.

كما تلقت 1.5 مليون دولار من كيانات تابعة لأعمال والدها، والتي حولت عمولتها وأجرها الاستشاري إلى أجر سنوي ثابت أثناء عملها في البيت الأبيض.

وجاء جزء كبير من إيرادات إيفانكا أيضًا من كتابها، النساء العاملات: إعادة كتابة قواعد النجاح، وفقًا لصحيفة ذا جارديان، الذي نُشر في عام 2017.

وكان الكتاب المقدّم البالغ 263500 دولارًا جزءًا فقط من أرباح النص.

ومع ذلك، ادعت إيفانكا أنها ستتبرع بجميع حقوق الملكية من الكتاب للجمعيات الخيرية.

ولن تبقى إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر كما هما دون عقارات، فكلاهما ، بعد كل شيء ، ورثة العقارات، في حين أنهم لم يتلقوا أجورًا مقابل أدوارهم كمستشارين كبار لدونالد ترامب طوال فترة رئاسة ترامب، فإن هذا لا يعني أن استثماراتهم العقارية تركتهم محرومين.

ويمتلك كوشنر في شركة عائلته، شركات كوشنر، التي وفرت الإيرادات، وحققت ويستمنيستر مانجمنت، التي تشرف على الإيجارات، 1.5 مليون دولار، وفقًا لصحيفة ذا جارديان، وجلب مبنى "باك" في مانهاتن 6 ملايين دولار، بينما جلب مبنى سكني في بروكلين 350 ألف دولار.

