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آمال زكي: وزارة التضامن لها أكثر من تدخل لحل مشكلة الزيادة السكانية..فيديو

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:43 م
التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة آمال زكي مستشارة وزيرة التضامن لبرنامج وعي ، إن وزارة التضامن لها اكثر من تدخل لحل مشكلة الكثافة السكانية واول تدخل هو تمكين المرأة المصرية مؤكدة علي ان الدراسات اثبتت ان المرأة العاملة المتعلمة هي التي تستطيع الحفاظ علي تنظيم الأسرة وعلى صحة اولادها .

وأضافت زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة ، أن وزارة التضامن أتاحت أكثر من 60 ألف فرصة عمل للسيدات وهذا بالإضافة إلى عمل مشاريع لهم لرفع مستواهم الاقتصادي وتساهم في خدمة تنظيم الأسرة مؤكدة علي اهمية الاتصال المباشر بينهم وبين السيدات .

وأوضحت زكي ، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي توعية المجتمع من خطورة الزواج المبكرة وخطورة الهجرة الغير شرعية وهذا من خلال برنامج وعي الذى يعمل علي توعية المجتمع المصري من المخاطر التي تواجهها ونعمل علي 3 ونصف مليون أسرة .

وتابعت زكي، إن البرنامج يستهدف 60 ألف أسرة مصرية في 5 محافظات كبداية، ويتم تدريب مسؤولي القوى العاملة بالمحافظات والرائدات المجتمعات، المكلفين بالخدمة العامة. 

واستكملت زكي،  أن برنامج "وعي" يقدم دوره في توعية الأسر المصرية، من خلال فصول تضم أسر مختلفة بأعمار أبنائهم المختلفة ، وكل مرحلة لها طريقة التحاور الخاص بها، لتحقيق التربية الإيجابية، ومساعدة الأمهات الجدد على كيفية التغذية السليمة للطفل والتربية الجيدة.

وأشارت مستشار وزيرة التضامن لـ برنامج "وعي" إلى أن الدورة تضم في بدايتها محافظات الاسكندرية والقاهرة الكبرى والشرقية والمنيا وأسيوط، موضحة أن اختيار المحافظات تم على أساس نسبة العنف بكل محافظة.

وأوضحت "ذكي" أن الرئدات بتلك المشروع يكونوا على الأقل حاصلات على شهادة متوسطة، أما المكلفات الخدمة العامة فـ يكونون حاصلين على شهادات عليا.

ولفتت "ذكي" إلى أن برنامج "وعي" ، يستهدف 12 رسالة تهم كل بيت مصري ، سواء في سلوكيات الاسرة أو التعليم والمخدرات وغيرها.





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