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عماد الدين حسين: موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح.. وأطراف أخرى تتعاون مع إسرائيل

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين،عضو مجلس الشيوخ، أهمية توقيت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمصر، وعقد مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد نجاح جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «الرئيس السيسي أكدت ثبات موقف مصر ودعمها للقضية الفلسطينية، في ظل محاولة بعض الأطراف مثل تركيا وقطر سرقة الدور المصري في الأزمة الفلسطينية»، مؤكدا أهمية الموقف المصري.

وتابع حسن «الأطراف العربية لديها تحدي الآن بشأن الضغط لإعادة المفاوضات الفلسطينية بالأسلوب الذي يخدم فلسطين»، مردفا «لكن لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتعاون دولي، لكن للأسف بعض الأطراف تتعاون مع إسرائيل».

وأعرب عن أمنيته أن يكون الموقف العربي موحدا لحل أزمة القضية الفلسطينية قائلا: «الموقف المصري واضح ومعلن، القاهرة لم تتاجر بالقضية الفلسطينية».

غادر مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الإثنين، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، بعد زيارة لمصر استمرت لمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط.
 
وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولى، إجراءات سفر الرئيس الفلسطينى من خلال استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار. 
 
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحسب تصريحات السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن اللقاء الذى جمع الرئيس السيسى ونظيره الفلسطينى، تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط.
 
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية فى السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصرى تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية.

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