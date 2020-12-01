قالوا لـ صدى البلد.. ندى بسيوني: ساحر النساء في مراحله الإنتاجية الأخيرة .. أشرف عبد الباقي: سعيد بتقديمى حفل افتتاح مهرجان القاهرة العريق

تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن أعمالهم الفنية الجديدة أو أسباب غيابهم عن الساحة.. وفي التقرير التالي نرصد أبرز هذه التصريحات.

قالت الفنانة ندى بسيوني، إنها انتهت وفريق عمل فيلم «ساحر النساء» من تصوير مشاهد الفيلم كافة، لافتة إلى أن الفيلم يدخل مراحله الإنتاجية الجديدة، وأنها لا تعلم متى سوف يتم طرحه في السينمات.





وحول أعمالها الدرامية خلال الفترة المُقبلة، قالت ندى بسيوني، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إنها لم تتعاقد على أي عمل درامي جديد حتى الآن، لافتة إلى أنها منشغلة بتصوير برنامجها، وسوف تعلن عن أعمالها فور التعاقد رسميًا عليها.





وأضافت «بسيوني» أنها تواصل تصوير برنامجها الجديد على قدم وساق بشكل يومي، لافتة إلى أنها منشغلة بالبرنامج خلال الفترة الحالية.