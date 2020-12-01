المركزي: 9 مليارات دولار حجم العجز بميزان المدفوعات بنهاية يونيو الماضي





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات المصري في الفترة من يناير حتي يونيو من العام المالي 2019/ 2020 و المعروف بمؤشرات الأداء في النصف الثاني من العام المالي الماضي؛ أن ميزان الخدمات شهد تراجعا في فائضه بمقدار النصف ليسجل 2.7 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي السابق مقارنة بـ 5.8 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام 2018/2019 قبل الماضي.









وأرجع تقرير البنك المركزي المصري، ذلك إلي هبوط متحصلات السفر بصورة حادة بمعدل 54.9% ليقتصر علي 2.6 مليار دولار بعد أن كان 5.8 مليارا في الفترة من يناير حتي يونيو من العام المالي 2019/2018 قبل الماضي





وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 38.4% وفقا للتقرير مسجلا 2.5 مليار دولار بعد أن كان 4.1 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي قبل الماضي، مع تحول الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية في مصر مسجلة صافي تدفق للخارج بقيمة 7.6 مليار دولار مع تحقيق صافي تدفق للداخل بقيمة 10.1 مليار دولار.





واشار التقرير إلي تركز الانخفاض في الفترة التي اعقبت ظهور وانتشار جائحة فيروس كورونا و تحديدا في الربع الثالث من العام المالي الماضي والتي شهدت تحقيق صافي تدفق للخارج بقيمة 8.2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بقيمة 6.9 مليار دولار في الفترة المناظرة.



