بحبها..تفاصيل زواج شاب مصري من بريطانية عمرها 81 عاما..فيديو

أكد الشاب محمد أحمد والذي تزوج من بريطانية تبلغ من العمر 81 عاما أنني على مدار عام كامل تعرضت إلى الانتقادات الكبيرة من الإعلام ومن الشباب المصريين بعد زواجي مؤكدا أنه لم يقم أحد بسؤالي عن السبب في الزواج منها.

وأضاف أحمد خلال لقاء له لبرنامج صبايا الخير عبر فضائية النهار أنه يحب زوجته كثيرا ولم يطمع في أي أموال أو جنسية ، مشيرا إلى أنها تعيش في إنجلترا وتعرف عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات دينية تناقش الدين.





وتابع الشاب محمد أحمد والذي تزوج من بريطانية تبلغ من العمر 81 عاما أنه نجح في تغيير فكرها عن الدين الإسلامي حتى انها تقربت إلى الإسلام .





وقالت ايريس جونز زوجته أنها أحبته كثيرا وتصدقه لأنهما حب من نوع خاص مؤكدة أنه يغير عليها وأن قصة حبهما مثل روميو وجولييت ويمكن أن تتحول إلى قصة فيلم وترى أن هناك ممثلة انجليزية تنجح في تمثيل دورها في الفيلم .





وأشارت جونز إلى أنه لا بد من مهاجتمها هي بدلا من مهاجمة زوجها لأنه لم يخطئ فهو حبها ولم يريد منها شئ معلقة "هو يهتم بي أكثر من أبنائي وظل معي لمدة 3 أيام في المستشفى ونام على الأرض حتى تم شفائي".





دافع الشاب المصري محمد أحمد إبراهيم صاحب الـ ٣٥ عامًا ، عن علاقته بعجوز بريطانية تدعى إيريس جونز تبلغ من العمر ٨٠ عامًا ، مؤكدًا أن علاقتهما قائمة على حب حقيقي متبادل بين الطرفين.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الشاب المصري خرج عن صمته بعد انتقادات عديدة تلقاها بعد زواجه من عجوز تكبره بـ ٤٥ عامًا ، وذلك بعد لقائه بها على فيسبوك .

وكان محمد قد ظهر في مقطع فيديو يدافع عن علاقته بزوجته العجوز ويتصدى لمنتقديه قائلًا : ” إن النقاد الذين لا يعتقدون أننا في حالة حب يمكنهم الذهاب إلى الجحيم، الحب لا يعرف أي فارق في العمر ، أو البلدان هذه هي حياتنا ، اختارتني إيريس واخترتها وسنعيش معًا”.

وأضاف : ” أريد أن أقول لجميع الأشخاص الذين يهاجمون حبنا ، هذا ليس من شأنكم ، ركزوا في حياتكم ، أنا غاضب من أن أقول في وسائل الإعلام أن الناس يقولون إنني ولد لعبة ، أنا رجل ولا يحق لأحد أن يقول هذا في حقي “.







