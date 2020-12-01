ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بحبها..تفاصيل زواج شاب مصري من بريطانية عمرها 81 عاما..فيديو

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
شاب مصري وزوجته
شاب مصري وزوجته
Advertisements
محمود محسن
أكد الشاب محمد أحمد والذي تزوج من بريطانية تبلغ من العمر 81 عاما أنني على مدار عام كامل تعرضت إلى الانتقادات الكبيرة من الإعلام ومن الشباب المصريين بعد زواجي مؤكدا أنه لم يقم أحد بسؤالي عن السبب في الزواج منها.
وأضاف أحمد خلال لقاء له لبرنامج صبايا الخير عبر فضائية النهار أنه يحب زوجته كثيرا ولم يطمع في أي أموال أو جنسية ، مشيرا إلى أنها تعيش في إنجلترا وتعرف عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات دينية تناقش الدين.

وتابع الشاب محمد أحمد والذي تزوج من بريطانية تبلغ من العمر 81 عاما أنه نجح في تغيير فكرها عن الدين الإسلامي حتى انها تقربت إلى الإسلام .

وقالت ايريس جونز زوجته أنها أحبته كثيرا وتصدقه لأنهما حب من نوع خاص مؤكدة أنه يغير عليها وأن قصة حبهما مثل روميو وجولييت ويمكن أن تتحول إلى قصة فيلم وترى أن هناك ممثلة انجليزية تنجح في تمثيل دورها في الفيلم .

وأشارت جونز إلى أنه لا بد من مهاجتمها هي بدلا من مهاجمة زوجها لأنه لم يخطئ فهو حبها ولم يريد منها شئ معلقة "هو يهتم بي أكثر من أبنائي وظل معي لمدة 3 أيام في المستشفى ونام على الأرض حتى تم شفائي".

دافع الشاب المصري محمد أحمد إبراهيم صاحب الـ ٣٥ عامًا ، عن علاقته بعجوز بريطانية تدعى إيريس جونز تبلغ من العمر ٨٠ عامًا ، مؤكدًا أن علاقتهما قائمة على حب حقيقي متبادل بين الطرفين.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الشاب المصري خرج عن صمته بعد انتقادات عديدة تلقاها بعد زواجه من عجوز تكبره بـ ٤٥ عامًا ، وذلك بعد لقائه بها على فيسبوك .

وكان محمد قد ظهر في مقطع فيديو يدافع عن علاقته بزوجته العجوز ويتصدى لمنتقديه قائلًا : ” إن النقاد الذين لا يعتقدون أننا في حالة حب يمكنهم الذهاب إلى الجحيم، الحب لا يعرف أي فارق في العمر ، أو البلدان هذه هي حياتنا ، اختارتني إيريس واخترتها وسنعيش معًا”.

وأضاف : ” أريد أن أقول لجميع الأشخاص الذين يهاجمون حبنا ، هذا ليس من شأنكم ، ركزوا في حياتكم ، أنا غاضب من أن أقول في وسائل الإعلام أن الناس يقولون إنني ولد لعبة ، أنا رجل ولا يحق لأحد أن يقول هذا في حقي “.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الرومانسية في زمن كورونا.. قصة حب تبدأ من الشرفة وتنتهي بالزواج

عشق بلكونات| روميو وجولييت إيطاليا.. قصة حب خلال الحظر تكللت بالزواج.. صور

قبل زواجه من ديانا.. حكايات الأمير تشارلز مع 5 نساء

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. تعرف على عدد زيجاتها وحقيقة علاقتها بـ أحمد زكي

ترشيحاتنا

أبهر الجماهير.. شاهد شعار النادي الأهلي الجديد بعد إضافة النجمة التاسعة

هاف ستومك.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

القبض على سلمى الشيمي فتاة «سيشن الأهرامات»

شاهد..صور جديدة من حفل زفاف نجم مسرح مصر

محمد الشناوي عن هدف شيكابالا في شباكه: جول حلو جدا والزمالك عمل مباراة جيدة

بإطلالة كاجوال .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالهما الطبيعي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني ودوكاتي يكشفان عن دراجة نارية خارقة

شاهد.. شاحنة لاند تراك البيك أب الجديدة من بيجو 2021

أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه