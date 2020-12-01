اليوم .. ندوة حول "الجامعات الأهلية في مصر والعبور للمستقبل" بجامعة بني سويف

تنظم جامعة بني سويف ، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، اليوم الثلاثاء ، ندوة بعنوان “الجامعات الأهلية في مصر والعبور للمستقبل- جامعة بني سويف الأهلية دراسة حالة” وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.





وصرح "حسن " ، بأن الندوة تستهدف التعريف بمشروع الجامعات الأهلية كمشروع رئاسي قومي.









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من ناحيته قال الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي جامعة بني سويف الأهلية: الندوة تتضمن استعراض الخطة الاستراتيجية للجامعة وما تتضمنه من كليات وبرامج جديدة، وبروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية، إضافة لما تم إنجازه في ملف تأسيس الجامعة.









يذكر أن العمل في ملف الجامعة الأهلية بدأ في شهر سبتمبر الماضي وتم إعداد الملف من خلال رؤية متميزة بأن يكون التعليم بها طبقا لمعايير الجودة العالمية في إطار مؤسسي كفء وعادل يسهم في بناء شخصية الطالب الوطنية والمستنيرة قادرة على التعامل التنافسي مع الكيانات إقليميا وعالميا ولإعداد كوادر علمية مدربة في مجالات العلوم التطبيقية والطبية والإنسانية والتكنولوجية وذلك من خلال برامج تعليمية متخصصة وطاقم تدريس متميز في التخصصات المختلفة لتخريج جيل من المبدعين في العلوم والتكنولوجيا والمعارف الداعمة لقوة الدولة وتبدأ الدراسة بالجامعة العام الدراسي القادم 2021 – 2022.









والجامعة تخدم العملية التعليمية والنهضة المعرفية والمجتمعية في محافظة بني سويف والصعيد بصفة عامة حيث إنها تغطي "حلوان، المنيا، القاهرة الكبرى، الفيوم" وفي ضوء الطلب المتزايد من جانب مؤسسات التعليم العالي وفي ضوء رؤية الدولة المصري 2030 ونتيجة للزيادة المطردة في أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية سواء من المصريين أو الوافدين مما اضطر كثيرا من الطلاب إلى السفر للخارج لتلقي الدراسة في جامعات رومانيا وأمريكا ودول غرب أوروبا وروسيا وفي ظل ارتفاع قيمة الدراسة في الجامعة الخاصة فكان التفكير الواعي في إنشاء جامعات أهلية بأسعار مخفضة ووقع الاختيار على بني سويف.









وتشمل المرحلة الأولى "8" كليات هي ، الطب البشري، العلاج الطبيعي، الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، العلوم الإدارية الرقمية، الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، العلوم، الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي بالإضافة إلى عدد من المراكز البحثية والذكية والتعليمية المتطورة.. تتبعها المرحلة الثانية وتشمل "6" كليات هي الحاسبات والذكاء الاصطناعي، طب الفم والأسنان، الحقوق، التمريض، الزراعة التكنولوجية.



