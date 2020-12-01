حلوان تنظم سلسلة محاضرات أونلاين بالتعاون مع جامعات عربية وأجنبية.. تفاصيل

بدأت جامعة حلوان سلسلة من المحاضرات الافتراضية بكليتى الآداب والتربية فى إطار جهود التدويل الافتراضى للأنشطة التدريسية بجامعة حلوان، واستكمالا لفعاليات سلسلة المحاضرات الافتراضية الدولية التى نظمها مكتب العلاقات الدولية بكلية التجارة لتدريس الاقتصاد المصرى، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.





وبدأ قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية فى تدريس اتجاهات عالمية بالتعاون مع البروفيسور مارتن ليندنر بجامعة مارتن لوثر فى ألمانيا، وقد شاركه فى التدريس الدكتورة لبنى شهاب .





وتضمنت سلسلة المحاضرات تدريس اللغة العربية بالتعاون بين جامعة طشقند للدراسات الشرقية بأوزبكستان وقسم اللغة العربية بكلية الآداب ، شارك فى الندوات الدكتور عصام محمود، والدكتور جميل عبد المجيد، و الدكتور مجدى إبراهيم يوسف .





جدير بالذكر انه قد أطلق مركز التطوير الوظيفى CDC بجامعة حلوان مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY ، ونجح المشروع في تنفيذ 18 دورة تدريبية بكليات التربية والحقوق والخدمة الاجتماعية والتجارة والعلوم والتمريض ومركز التطوير الوظيفى CDC خلال 10 أيام فقط من انطلاق المشروع.



وصرحت مسؤالى مركز التطوير الوظيفى بجامعة حلون بانه تم خلال 10 ايام من انطلاق المشروع تدريب 500 طالب وطالبه بكليات مختلفة ، والدورات التدريبية الخاصة بالمركز لاقت اقبال شديد من الطلاب.





وتستمر فعاليات المشروع بكليات التكنولوجيا والتعليم والآداب والاقتصاد المنزلى والمدينة الجامعية وجارى التنسيق مع باقى الكليات بهدف إتاحة فرصة للطلاب لاستغلال فترة دراستهم وإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التى تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم فى المستقبل، بالإضافة إلى إكتساب المعرفة والكفاءة والخبرات، لأن الدورات التدريبية التى تقدمها الجامعة للطلاب هى عبارة عن مهارات عملية ومعرفية



