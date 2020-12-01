حلوان تنظم سلسلة محاضرات أونلاين بالتعاون مع جامعات عربية وأجنبية.. تفاصيل

بدأت جامعة حلوان سلسلة من المحاضرات الافتراضية بكليتى الآداب والتربية فى إطار جهود التدويل الافتراضى للأنشطة التدريسية بجامعة حلوان، واستكمالا لفعاليات سلسلة المحاضرات الافتراضية الدولية التى نظمها مكتب العلاقات الدولية بكلية التجارة لتدريس الاقتصاد المصرى، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.
وبدأ قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية فى تدريس اتجاهات عالمية بالتعاون مع البروفيسور مارتن ليندنر بجامعة مارتن لوثر فى ألمانيا، وقد شاركه فى التدريس الدكتورة لبنى شهاب.
وتضمنت سلسلة المحاضرات تدريس اللغة العربية بالتعاون بين جامعة طشقند للدراسات الشرقية بأوزبكستان وقسم اللغة العربية بكلية الآداب ، شارك فى الندوات الدكتور عصام محمود، والدكتور جميل عبد المجيد، و الدكتور مجدى إبراهيم يوسف .
جدير بالذكر انه قد أطلق مركز التطوير الوظيفى CDC بجامعة حلوان مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العملCAREERY ، ونجح المشروع في تنفيذ 18 دورة تدريبية بكليات التربية والحقوق والخدمة الاجتماعية والتجارة والعلوم والتمريض ومركز التطوير الوظيفى CDC خلال 10 أيام فقط من انطلاق المشروع.