من سنة لسنة.. كارول سماحة تطرح أولى أغاني ألبوم الكريسماس على أنغامي





من جهة أخرى، نشرت الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «الكريسماس» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة، وظهرت عليه ترتدي فستان باللون الأحمر ويحمل أجواء الكريسماس، مثل اسم الألبوم وموعد صدوره.





وأعلنت الفنانة كارول سماحة عن طرح أول أغنية من ألبومها الغنائي الجديد غدا وذلك عبر قناتها على يوتيوب.





ونشرت الفنانة كارول سماحة، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة وجذابة احتفالا بالكريسماس.





وتألقت كارول سماحة، بفستان طويل وجذاب باللون الأحمر، ويتميز بتفصيلة الأكمام المكشوفة التي تبرز جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت كارول سماحة في الماكياج على الالوان الناعمة للعيون لتبرز عن جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون الاجمر الماط الذى يتناسب مع ظهورها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز جمال أنوثتها.





تعيش النجمة كارول سماحة حالة من النشاط الفني خاصة بعد الانتهاء من التحضيرات لأغانيها الجديدة.





وقالت كارول لصدى البلد: أقوم بتحضير أغنيتين هذه الفترة كما أنى أسجل مع زياد الرحبانى ما بين ثلاثة أو أربع أغنيات.





وأثنت الفنانة كارول سماحة على سيناريو فيلم "بالصدفة" الذي تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، لافتة إلى أنه تمت كتابته منذ 10 سنوات قبل التوسع في استخدام السوشيال ميديا.





وأضافت كارول سماحة ألبومى الجديد سوف يتم إصداره نهاية شهر ديسمبر المقبل، أيضا أحضر لمشروع ألبوم كبير سوف يتم تسجيله فى أوكرانيا فى أوائل مارس لعام 2021، وسوف يحمل العديد من المفاجآت.





وقالت كارول سماحة لـ"صدى البلد"، إن الفيلم يناقش موضوعات حقيقية في المجتمع، وأصبحنا لا نستطيع الاستغناء عن هواتفنا بالإضافة إلى أننا أصبحنا مراقبين، مشيرة إلى أن التكنولوجيا لها إيجابيات وسلبيات، والفيلم حاول التركيز على هذه الموضوعات بشكل دقيق.





فيلم "بالصدفة" مدته 108 دقائق، إخراج باسم خرستو وتأليف كلوديا مرشيليان، بطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومتير معاصري وسامي حمدان.





وناقش الفيلم الوجه الآخر لبيروت من خلال حياة العشوائيات، وتدور الأحداث حول رجل أعمال ناجح ويعمل في وسائل الاتصال تنقلب حياته رأسا على عقب بعد سرقة حقيبته ويقرر اللحاق باللص حتى يصل لأحد الأحياء الفقيرة وهناك يقابل عالما آخر ويقع في حب اللصة التي سرقت حقيبته.





يذكر أن المهرجان كرم عددا من نجوم الفن، من ضمنهم الفنان القدير عزت العلايلي والذي تحمل الدورة الـ 36 اسمه، وكرم أيضا الفنانة إلهام شاهين وصلاح عبد الله ومدير التصوير محسن أحمد والمخرجة إيناس الدغيدي، وذلك برئاسة الأمير أباظة.





يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي، ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، الذي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم.

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أولى أغاني ألبومها الجديد «الكريسماس»، والتي تحمل اسم «من سنة لسنة» وذلك عبر تطبيق الأغاني والموسيقى «أنغامي».