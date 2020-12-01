وكالة الفضاء المصرية تتعاون مع الجامعات في عدة مشروعات

تتواصل وكالة الفضاء المصرية بشكل دائم مع الجامعات المصرية، فنجد كل يوم تعاونا جديدا من توقيع بروتوكولات، وانطلاق مشاريع هامة على رأسها تصنيع قمرين صناعيين جديدين، وإنشاء مراكز تكنولوجية بكل جامعة.





و أكد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة تعمل على دعم الجامعات المصرية من خلال إطلاق مشاريع خاصة ببناء أنظمة فضائية.





وأضاف أن شكل الدعم سيتمثل في مراكز تكنولوجية فضائية سيتم إنشاؤها، إضافة إلى إطلاق أقمار صناعية جديدة وإنشاء مراكز تكنولوجية فضائية في الجامعات.





و أوضح "القوصي" أنها ستكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية وإعداد كوادر بشرية جديدة لتكون قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء.









وأشار إلى أن هذه السنة سيكون هناك قمران صناعيان ستنفذهما الوكالة مع الجامعات وهما ممولان بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.









وقال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، إن هناك بعض الطلاب يمكن أن يقوموا بمشروع تخرج تابع لتكنولوجيا الفضاء وتدعمه وكالة الفضاء المصرية، وتقوم الوكالة بإعطاء الإمكانيات له.





وأشار إلى أنه في عام 2016 تم التوجه إلى طلاب الجامعات بإعطاء مشاريع لهم في مجال تكنولوجيا الفضاء، وأكد أنه لم يكن في البداية هناك استجابة بشكل كبير لعدة أسباب على رأسها عدم معرفتهم بهذا المجال.





وأضاف في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه يتم توفير تدريب صيفي للطلاب ومن بعده يدرسون جزءا بسيطا من تكنولوجيا الفضاء وبذلك يحصلون خلاله على شهادات ومن ثم يحصلون على الدرجات النهائية في كلياتهم.









وأشار إلى أن المجموعة منقسمة بتقسيم يساوي تقسيم الموجود دخل القمر الصناعي، كما أن الكوادر الموجود بعضها قديم يحمل خبرة 15 او 17 سنه، وبعضها متوسط وبعضها حديث لان الوكالة تطلب حديثي التخرج من وقت لأخر، وتحتاج الوكالة جميع تخصصات كلية الهندسة وتخصصات كلية العلوم المرتبطة بالفضاء والاجسام الفضائية والبيئة الفضائية وتخصصات كلية الحاسبات والمعلومات، ولا يمكن وأن تعمل الوكالة وحدها فلابد من معاونين من خلال الاتصال بالمراكز البحثية والجهات الأخرى.









أضاف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، إن هناك بعض الطلاب يمكن أن يقوموا بمشروع تخرج تابع لتكنولوجيا الفضاء وتدعمه وكالة الفضاء المصرية، وتقوم الوكالة بإعطاء الإمكانيات له، ليصبح بعد التخرج قادرا على العمل في هذا المجال، وذلك للمختصين به من كليات الهندسة والعلوم تم استقبال بعضهم للعمل لدى الوكالة.



