على شاطئ البحر.. لقاء سويدان تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة لقاء سويدان عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة لقاء سويدان عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.





المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.





وقالت الفنانة لقاء سويدان إنها تفكر في الزواج مرة أخرى ولكن بشروط معينة.





وأضافت لقاء سويدان خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: أتمني أن أجد " ابن الحلال " و"يكون راجل بجد " ولكن بشروط معينة أبرزها أن يتحمل المسئولية أيضا أن يكون صادقا.





وأشارت لقاء إلى أنه يجب أن يوجد بينها وبين شريك حياتها، انسجام روحي وفكري.





مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى





فيما كشفت الفنانة لقاء سويدان عن رأيها في عمليات التجميل التي لجأ لها معظم الفنانين الفترة الأخيرة .

حيث أكدت قائلة:"لم أندم نهائيا علي هذا القرار بل إنني سألجأ اليها مرة أخري اذا تطلب الأمر".

وتقوم لقاء سويدان مؤخرا ببطولة مسرحية "سيد درويش" بمشاركة محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى‎.



