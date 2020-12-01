ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على شاطئ البحر.. لقاء سويدان تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة لقاء سويدان عدة  صور من أحدث جلسة تصوير  لها، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات  "إنستجرام". 

 وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

مساء الرقة والجمال - احلى سيشن دة ولة اية بجد سيشن جميل وكان يوم اجمل   - قمر مشاء الله 


يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.

وقالت الفنانة لقاء سويدان إنها تفكر في الزواج مرة أخرى ولكن بشروط معينة.

وأضافت لقاء سويدان خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: أتمني أن أجد " ابن الحلال " و"يكون راجل بجد " ولكن بشروط معينة أبرزها أن يتحمل المسئولية أيضا أن يكون صادقا.

وأشارت لقاء إلى أنه يجب أن يوجد بينها وبين شريك حياتها، انسجام روحي وفكري.

مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى

فيما كشفت الفنانة لقاء سويدان عن رأيها في عمليات التجميل التي لجأ لها معظم الفنانين الفترة الأخيرة .

حيث أكدت قائلة:"لم أندم نهائيا علي هذا القرار بل إنني سألجأ اليها مرة أخري اذا تطلب الأمر".

وتقوم لقاء سويدان مؤخرا ببطولة مسرحية "سيد درويش"  بمشاركة محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى‎.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صفي الدين خربوش وأمين النواب السابق و2 من زوجات الشهداء.. أبرز الوجوه الجديدة بترشيحات القائمة الوطنية

تضم ألوان الطيف السياسي.. 8 قوائم تشعل السباق إلى قبة مجلس النواب

محمود عبد العزيز يظهر في مهرجان الجونة السينمائي بصحبة زوجته بوسى شلبى.. شاهد

عقب انتهاء الليلة المحمدية.. عرض فنان الشعب سيد درويش على مسرح البالون قريبا

قبل بدء الصمت فى كفر الشيخ.. 150 مرشحا يتنافسون على 10 مقاعد تعرف عليهم

منافسة ساخنة بين 63 مرشحا على مقعدين بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

هل تم قتل مارادونا؟.. شجار بينه وبين طبيبه الخاص قبل وفاته يثير الشك | صور

رئيس منظمة الصحة العالمية يتعهد بفصل السياسة عن العلم في مهمة تتبع أصل فيروس كورونا

وزير التربية والتعليم يواجه شائعة استقالته بإعلان قرارات عن امتحانات الثانوية العامة

نادٍ أوروبي.. بادجي يرحل على سبيل الإعارة من الأهلي

محمد الشناوي عن هدف شيكابالا في شباكه: جول حلو جدا والزمالك عمل مباراة جيدة

مصطفى مدبولي بتاع شغل.. أحمد موسى يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول سباق فورمولا وان في مصر حضره الملك فاروق سنة 1947 .. فيديو و صور

جسدها يتلوى مثل الثعبان.. شاهد بطلة جمباز صغيرة تقلد «فدوى» باحتراف | فيديو

شيميز أحمر .. نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها